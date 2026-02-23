Arrestan en Reino Unido al exembajador Peter Mandelson en relación con el caso Epstein

La policía británica ha detenido a Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en EEUU, en el marco de una investigación conectada con los archivos relacionados con Jeffrey Epstein. La detención se produjo en Londres este lunes bajo la sospecha de "mala conducta en el ejercicio de un cargo público" —un cargo que puede implicar compartir información confidencial sin autorización oficial— y forma parte de una investigación más amplia que ha sacudido la política británica y la diplomacia del país.

Mandelson, de 72 años, fue arrestado en su residencia en el norte de Londres y trasladado a una comisaría para ser interrogado, según Reuters.

La investigación se basa en alegaciones de que, hace más de 15 años, podría haber transmitido información interna del gobierno del Reino Unido a Jeffrey Epstein o a personas de su círculo, incluyendo datos sensibles sobre política económica y de mercado, según Financial Times.

Conexión con otros arrestos y el impacto político

Este arresto se produce pocos días después de la detención del expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, también bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público vinculado a comunicaciones con Epstein.

Las autoridades han ejecutado registros en al menos dos propiedades vinculadas a Mandelson en Camden y en Wiltshire.

Mandelson ha negado irregularidades y aún no se han formulado cargos formales, pero la detención ocurre en medio de un creciente escrutinio político sobre sus vínculos con Epstein que ya costaron su cargo como embajador y generaron llamados a revocar honores nacionales.

El impacto político en el Reino Unido ha sido considerable

Los documentos liberados en los llamados Epstein files muestran múltiples intercambios entre figuras políticas británicas y Epstein, lo que ha provocado debates sobre la rendición de cuentas en cargos públicos y diplomáticos.

Hay presión de varios parlamentarios para investigar aún más profundamente, incluso con propuestas de comisiones parlamentarias o de traición contra políticos implicados, según el New York Post.