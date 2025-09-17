Euprepio Padula utiliza un solo adjetivo para describir a Aznar tras sus palabras sobre Israel

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha vuelto a generar polémica tras haber defendido la actuación de Israel sobre Gaza. Durante la inauguración de la fundación de la que es presidente, el Campus Faes, se ha pronunciado al respecto.

"¿Oriente Medio sería mejor con un Irán nuclear, con Arabia Saudí haciendo la carrera nuclear, con Al Alsad en Siria? ¿Con Hamás en Gaza y Cisjordania? Es mejor y más seguro ahora. Si Israel perdiese lo que está haciendo sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total", ha expresado Aznar.

"Nosotros nos jugamos mucho en Ucrania. Más vale que no caiga. El problema que tenemos los europeos es un problema verdaderamente agobiante de guerra en Europa. Pero si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y Europa. La conjunción de los dos problemas sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total", ha añadido, dejando muy clara su postura.

En un contexto en el que la derecha española niega calificar la actuación de Israel con el término de "genocidio", como sí lo hizo la ONU el pasado martes 16 de septiembre.

Esto ha generado miles y miles de reacciones en redes sociales, como la del historiador Manel Márquez, que ha replicado aludiendo que Aznar "es la maldad en estado puro, da igual cuando escuches esto".

El periodista Euprepio Padula, que siempre ha defendido a Palestina y ha criticado abiertamente la actuación de Israel, también ha reaccionado a las palabras de Aznar, utilizando un solo adjetivo se define muy bien qué piensa al respecto: "Personaje SINIESTRO".

El escritor y periodista Antonio Maestre ha sido medianamente irónico para responder al expresidente del Gobierno: "Aznar es presidente de la 'Friends of Israel Initiative', que es un lobby internacional destinado a blanquear la imagen de Israel en el mundo. Literalmente cobra por decir estas cosas".