Daniel Guzmán recupera lo que Aznar le dijo a Carlos Alsina en 2018 tras la que se ha liado con Mariló Montero y TVE

El actor Daniel Guzmán ha recuperado y compartido en las últimas horas las declaraciones que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, dejó en una entrevista que le hizo el periodista Carlos Alsina en el año 2018.

Después de todo el lío con la visita de la presentadora Mariló Montero al programa de David Broncano, La Revuelta, y su opinión sobre la línea "unidireccional" en la que se encontraba la cadena pública, por orden del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el intérprete ha publicado una escena emitida en TVE.

Se trata de un fragmento de 46 segundos que el programa de Jesús Cintora Malas Lenguas mostró sobre lo que dijo José María Aznar en el año 2018 durante la entrevista que le hizo Alsina y en la que habló de lo que pasó durante su etapa con los medios públicos.

"Usted puso al frente de RTVE a un diputado del Partido Popular", aseguró el periodista. "¿Yo?", preguntó Aznar, antes de reconocer que "puede ser" y preguntar que "quién era". "¿De verdad que no se acuerda?", cuestionó Alsina.

El expresidente del Gobierno aseguró que "de verdad, no me acuerdo", antes de que saliera el nombre: "Fernando López Amor, pasó de ser diputado del PP a director general de RTVE". "Bueno, yo no he dicho que TVE fuera neutral. Me produce tristeza este espectáculo", aseguró el exlíder del Ejecutivo.

Alsina insistió, preguntándole que por qué "no fue neutral durante su etapa". "El concepto de neutralidad es un concepto, un poquito...", expresó, sin terminar la frase. Pero el vídeo emitido en Malas Lenguas terminó, con otro corte de la entrevista sobre si su Gobierno se llegó a plantear la privatización de los medios públicos. "Nos lo llegamos a plantear. Probablemente (no salió adelante), porque ya privatizamos muchas cosas y no se pueden hacer todo en ocho años", explicó, entre risas.

Al recordar la escena, Daniel Guzmán no ha dudado ni un segundo en compartirlo en la red social, en una publicación que ya suma más de 2.000 me gusta: "Esta persona gobernó un país. 'Porque no pudimos privatizar más en 8 años' (Risas…)".