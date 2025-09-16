Hiba Abouk responde con las dos palabras más demoledoras a Ana Rosa por lo que ha dicho sobre las protestas en La Vuelta

La actriz Hiba Abouk ha reaccionado con dos palabras demoledoras a las palabras que la periodista Ana Rosa Quintana ha dedicado a los manifestantes pro-palestinos que el domingo consiguieron que se suspendiera la última etapa de Vuelta a España en Madrid.

"De los que estaban allí posiblemente ninguno sobreviviría en Palestina. Ni las mujeres tendrían los derechos que tienen y los homosexuales posiblemente estarían condenados. Entonces vamos a ser serios", había reclamado Ana Rosa Quintana en su programa de Telecinco.

El periodista Fonsi Loaiza ha subido ese corte de televisión a su cuenta de Instagram junto al mensaje: "La cloaquera Ana Rosa Quintana ataca de la forma más ruin a los manifestantes en solidaridad con el pueblo palestino". Y, en los comentarios a esa publicación, Hiba Abouk ha sentenciado: "Qué impresentable…".

Precisamente Hiba Abouk ha sido uno de los rostros conocidos que este lunes han leído en Madrid los nombres de niños asesinados en Gaza. Junto a ella, Pedro Almodóvar, Loles León, Luis García Montero o Adriana Ugarte han participado en el acto "para que su recuerdo no se borre" y para reivindicar "que se defienda la vida".

Durante la lectura de los nombres, el público asistente ha repetido la palabra "asesinado" tras los nombres de los menores. Además, han acudido con carteles y pancartas en los que se leía 'Dejad de matar niños y niñas' o 'Alto el fuego'.

El acto, convocado por Artistas con Palestina, en colaboración con más de una decena de ONG como Unicef, UNRWA o Médicos del Mundo, entre otros, se ha extendido hasta las 22.00 horas para poder recitar los nombres y apellidos de 18.500 menores gazatíes que han fallecido desde que Israel arrancara la guerra en octubre de 2023.

La lectura la ha iniciado el director del Cervantes con un mensaje llamando a construir una cultural de paz. "Busco tu nombre como busco tu cuerpo bajo los escombros de una casa, de un hospital bombardeo o de la desnutrición y el hambre", ha afirmado.

Por su parte, Pedro Almodóvar se ha sumado al acto al leer una carta de un niño gazatí que "quiere volver a su casa y a la escuela como tantos otros".