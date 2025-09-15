Óscar Puente sorprende a todo el mundo al hablar en estos términos sobre Pedro Delgado

El exciclista y actual comentarista de TVE, Pedro Delgado, es uno de los nombres propios que más ha sonado este lunes, después de que sus palabras sobre las manifestaciones a favor de Palestina y contra Israel así como el boicot a la última etapa de La Vuelta a España estuvieran en boca de todo el mundo.

"Señores, ¿estos que se manifiestan no son violentos? Esto son grupos antisistema que les da igual lo que está pasando en Gaza porque quieren violencia y bronca, no quieren proclamarse por esa paz y que el genocidio de Gaza acabe de una vez por todos y les da igual lo que pase, solo quieren violencia. Y me parece fatal que algunos partidos políticos apoyen esta manifestación polémica", dijo el que fuera campeón del Tour de Francia en 1988.

Delgado siguió calificando de "lamentable" la situación que se vivió y preguntó que por qué no respetaban a los corredores. Además, tampoco tuvo reparos en cargar contra el Gobierno y sus manifestaciones contra Israel. "Me parece fatal que algunos partidos políticos apoyen esta manifestación polémica, fomenten este odio y estas ganas de separar a los españoles, es lo que es indignante", subrayó.

Entre las respuestas, una de las que más ha llamado la atención ha sido la del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha querido echar un capote a Delgado en medio de la polémica a última hora de este lunes.

"En este país somos muy de penalizar a artistas, deportistas, famosos, etc. por expresar opiniones políticas que no nos gustan. Para mí Pedro Delgado seguirá siendo el ciclista que más me hizo vibrar en mis años jóvenes. Y el comentarista con el que mejor duermo la siesta viendo el Tour o la vuelta", ha escrito Puente en una publicación compartida en su cuenta de X.

Además, ha añadido dos fotografías, una de Delgado luciendo el maillot amarillo en el Tour de Francia y otra de él como comentarista.