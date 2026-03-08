Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La actriz Norma Ruiz no se corta y carga contra los Goya por priorizar a los 'influencers' frente a los actores
La actriz Norma Ruiz no se corta y carga contra los Goya por priorizar a los 'influencers' frente a los actores

"He hecho cuatro películas y no me han invitado".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MADRID, SPAIN - DECEMBER 10: Norma Ruiz attends Esquire "Men Of The Year" Awards at Real Casino de Madrid on December 10, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Pablo Cuadra/Getty Images)
Norma Ruiz, en una imagen de archivo.Pablo Cuadra

En los últimos días varios actores y actrices han alzado la voz contra la Academia de Cine, entidad organizadora de los Goya, por la presencia de muchos influencers que poco o nada tienen que ver con el mundo de la interpretación. 

La primera en hacerlo fue la actriz y humorista Yolanda Ramos, quien dijo recientemente que no había recibido ninguna invitación para asistir a la gala de los premios más importantes del cine español.

Ahora lo ha hecho Norma Ruiz, conocida por sus papeles en series como Amar es para siempre. "Yo sí pienso que es la fiesta del cine español y que lo que tiene que primar son los actores y las actrices", ha defendido en la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga.

De esta forma ha criticado que se inviten a influencers, en lo que para ella es un claro desprecio al gremio de los actores: "Con todos mis respetos a todo el mundo, yo voy a un balón de oro y doy un balón de oro a nadie".

"La fiesta del cine español tiene que ser la fiesta del cine español"

En esta línea, la actriz ha reiterado su postura, asegurando que ha echado "en falta actores". "¿Dónde están los actores y las actrices de este país? Porque es que no estaban", ha insistido.

Norma Ruiz, además, se ha puesto a sí misma como ejemplo del proceder de la Academia del Cine. "Yo no estaba, para empezar. Pero es verdad que no es porque no estuviera yo. He hecho tres películas este año, pero a no me han invitado. O sea, son cuatro. Me equivocado", dijo la madrileña.

"He echado en falta a gente que me apetece hacer", ha reiterado la actriz, que ha mandado un mensaje muy claro a los organizadores de los Premios Goya. "La fiesta del cine español tiene que ser la fiesta del cine español", ha sentenciado. 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Virales

