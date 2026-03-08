La actriz Norma Ruiz no se corta y carga contra los Goya por priorizar a los 'influencers' frente a los actores

En los últimos días varios actores y actrices han alzado la voz contra la Academia de Cine, entidad organizadora de los Goya, por la presencia de muchos influencers que poco o nada tienen que ver con el mundo de la interpretación.

La primera en hacerlo fue la actriz y humorista Yolanda Ramos, quien dijo recientemente que no había recibido ninguna invitación para asistir a la gala de los premios más importantes del cine español.

Ahora lo ha hecho Norma Ruiz, conocida por sus papeles en series como Amar es para siempre. "Yo sí pienso que es la fiesta del cine español y que lo que tiene que primar son los actores y las actrices", ha defendido en la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga.

De esta forma ha criticado que se inviten a influencers, en lo que para ella es un claro desprecio al gremio de los actores: "Con todos mis respetos a todo el mundo, yo voy a un balón de oro y doy un balón de oro a nadie".

"La fiesta del cine español tiene que ser la fiesta del cine español"

En esta línea, la actriz ha reiterado su postura, asegurando que ha echado "en falta actores". "¿Dónde están los actores y las actrices de este país? Porque es que no estaban", ha insistido.

Norma Ruiz, además, se ha puesto a sí misma como ejemplo del proceder de la Academia del Cine. "Yo no estaba, para empezar. Pero es verdad que no es porque no estuviera yo. He hecho tres películas este año, pero a no me han invitado. O sea, son cuatro. Me equivocado", dijo la madrileña.

"He echado en falta a gente que me apetece hacer", ha reiterado la actriz, que ha mandado un mensaje muy claro a los organizadores de los Premios Goya. "La fiesta del cine español tiene que ser la fiesta del cine español", ha sentenciado.