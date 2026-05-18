Un escocés compara vivir en el centro de Madrid con un barrio más alejado y elige un clarísimo ganador

El creador de contenido escocés Lucas, conocido en redes sociales como @lucaskjes, ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok (@lucaskjes) en el que ha contado sus impresiones sobre cómo ha sido vivir en el centro de Madrid y lo compara con un barrio más alejado.

Lleva varios años viviendo en España y, tras varias mudanzas en la capital española, ha sacado una clara conclusión. "Es una experiencia muy diferente vivir en el centro o más lejos. Estar en el centro es agradable por un tiempo, pero siento que la verdadera experiencia de Madrid llega cuando vives en las zonas más residenciales", ha expresado al principio.

Durante su primer tiempo en Madrid vivió cerca de la Plaza de España: "Sé que muchos estudiantes o muchas personas cuando vienen por primera vez hacen lo mismo, van a la Plaza de España, La Latina... Muy céntrico". Para él fue una "gran experiencia": "Tuve un buen tiempo, hay mucha vida y es ajetreado".

"Tengo todo lo que necesito"

Sin embargo, es muy diferente al lugar en el que vive ahora, Hortaleza: "Es más residencial, todo es un poco más tranquilo, tengo todo lo que necesito a mi alrededor, realmente no necesito ir a ningún lado. Uno va a las mismas tiendas, los mismos restaurantes, ese tipo de cosas".

De hecho, pone en valor que se llega a conocer "un poco más" la ciudad: "Mientras que cuando uno está en el centro, realmente no tienes la oportunidad de conocerla porque son todo cadenas enormes y nada local". Por lo tanto, ha llegado a sentir que puede dividir su tiempo en Madrid en dos partes: "Simplemente se siente diferente, el ambiente es diferente".

"No echo de menos salir por la puerta y encontrarme con millones de personas"

Tiene muy claro que le gusta mucho más vivir lejos del centro: "Más residencial, más tranquilo... Es más de mi estilo. Pero, al mismo tiempo, estar en el centro implica que uno se encuentra con más cosas y estámás inclinado a salir y a hacer algo porque todo está más cerca". Ha concluido reconociendo que quizá es precisamente eso lo que echa "un poco" de menos, pero que no echa de menos salir por la puerta de su casa "y encontrarme con quinientos mil millones de personas".