Joaquín Reyes se sale de su tono habitual y dedica este minuto (pero qué minuto) a Ayuso y Aznar sobre Gaza

El cómico Joaquín Reyes ha sido protagonista este sábado en el programa laSextaXplica tras analizar junto al cineasta Fernando Trueba y la abogada Cristina Almeida la postura de algunos políticos españoles con Israel.

"Si quiero saber lo que está pasando Gaza, no escucho a Isabel Díaz Ayuso ni a José María Aznar, sinceramente", ha desvelado Joaquín Reyes, antes de matizar el motivo por el que lo piensa.

El cómico ha señalado que "Aznar es alguien que cree que hablando despacio va a parecer que lo que dice es razonable y lo que dice son barbaridades". "Es un presidente que nos mintió en su momento para apoyar la invasión de Irak y ahora sigue", ha razonado.

Tras ello, Joaquín Reyes no ha dudado ni un segundo en seguir hablando de su opinión sobre Ayuso. "Es alguien, como decía Cristina (Almeida), que necesita los medios, su presencia mediática es extenuante, para los demás. Es una estrategia que le ha ido bien. Pero, desde luego, lo que ellos digan a mí me importa poco. No son personas que, para mí, estén cualificadas para hablar de esto", ha defendido.

Después de ser preguntado sobre si cree que en España se está despertando sobre lo que está pasando en Gaza, no ha dudado en dejar claro qué le parece lo que está haciendo Israel.

"Sí, parece que estamos despertando. Yo defiendo que hay que llamar a las cosas por su nombre, esto es un genocidio, es una limpieza étnica. Forma parte de un plan que ellos llaman traslado, que expulsar a los palestinos de su tierra, de lo poco que les queda. Esto es lo que es. Lo están haciendo delante de todos", ha asegurado.

"La administración de Trump ya ha dicho que se ha puesto de acuerdo con el Gobierno de Netanyahu para hacer un resort. Es una cosa, como dije, obscena e impúdica. No es otra cosa. No es la lucha contra el terrorismo. Es un plan que lo están haciendo de una manera, delante de todos. Es terrible", ha sentenciado.