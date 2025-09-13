Jordi Évole es discreto, pero no se olvida de lo que dijo Mariló Montero en 'La Revuelta': "Las dos Españas"

El periodista Jordi Évole ha hecho un repaso de la actualidad en su columna semanal en La Vanguardia en la que hace varias menciones a personalidades que han generado reacciones en las redes sociales. Pero antes se ha acordado de Pedro Piqueras, que mencionó en una entrevista en la Cadena COPE que la última droga que ha tomado es "el smartphone".

De hecho, aunque de forma discreta y muy inteligente, ha empezado a repartir dardos, sin dejar de lado el fenómeno de la adicción al móvil, vaticinando que en un futuro llevar teléfono al instituto o al colegio será recordado como cuando se dejó de fumar en los aviones o se daban "cigarrillos" a los niños durante las bodas.

"Todas las épocas tienen fenómenos inexplicables, algunos perduran como creencias ancestrales: lo de que la Tierra es plana no lo hemos acabado de superar, o los que niegan el cambio climático, o los que aseguran que los jueces no hacen política...", ha razonado.

No se ha olvidado ni de PP, ni de Vox, ni de Junts, que han tumbado la propuesta de reforma laboral, proyecto estrella de Yolanda Díaz, que buscaba la reducción de la jornada, abogando por el derecho al descanso de los trabajadores: "O los que tumban leyes favorables a la mayoría de la población, o cuando se muestra comprensión por cómo actúa el Gobierno de Israel".

Sin duda, no se ha olvidado de uno de los momentos televisivos de la semana, como fue el paso de la periodista Mariló Montero por La Revuelta, en la que mantuvo un debate intenso con David Broncano después de que esta afirmara que ya no se puede decir nada o que "el toro no sufre".

"Me queda reconocer los chutes de felicidad que me sigue proporcionando el jodido móvil... Esta semana mismo, la pantalla se iluminó y me empezaron a saltar vídeos de los diálogos que mantuvieron Broncano con Mariló Montero. Parecía que llevaban un guion. Las dos Españas, o algo parecido, en prime time reunidas en un mismo plató", ha comentado.

"Tirándose pullas sin perder la sonrisa: ella jugando al ataque en campo contrario, defendiendo que los toros no sufren en las corridas o revelándonos, como si le dijese a Rick en Casablanca 'qué escándalo, aquí se juega', que TVE era una televisión pública sesgada a favor del Gobierno. Hasta un señor del público le habló de Telemadrid. ¿Quién se desengancha así del smartphone, Pedro Piqueras?", ha rematado Évole en la citada columna.