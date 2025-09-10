Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra

Mariló Montero ha protagonizado la entrevista más tensa de la historia de La Revuelta. La periodista, que acudió al programa de David Broncano a promocionar MasterChef, se enzarzó con el presentador en asuntos ideológicos sobre TVE.

En un momento de la charla, Mariló Montero afirmó, desde uno de los programas más vistos de la televisión de España, que ya no se puede decir nada por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez.

"El periodismo tendría que ser libre e independiente y da la sensación de que últimamente no puede serlo y tendría que serlo", ha afirmado Montero, que fue rostro de las mañanas de TVE con Zapatero.

Y Broncano ya no se ha cortado y le ha dicho: "Escucho a mucha gente diciendo 'es que no se puede decir nada, es que todo el mundo tendría que tener libertad de expresión de decir lo que quiera' y lo está diciendo desde un programa de máxima audiencia donde literalmente están diciendo lo que les sale de los cojones. Es ridículo".

Después de los aplausos del público, el presentador ha proseguido diciendo que la gente que dice esto tiene "posiciones muy predominantes ideológicas y mediáticas diciendo que no se puede hablar de nada y no nos dejan decir nada".

"Es contradictorio literalmente decirlo porque lo estás diciendo con una libertad absoluta. Lo que dices tú ahora. Estás en una cadena, que acepto por supuesto, que está sesgado ideológicamente y estás diciendo una opinión frontalmente en contra de todo esto", le ha espetado, añadiendo que no van a modificar nada cuando se emita.

"Se lleva utilizando lo de la censura mediática desde sectores que jamás han sido censurados, como medios de comunicación grandes, presentadores de comunicación grandes, que en ningún caso son censurados y su voz es apagada. Cala mucho. A la gente le gusta escuchar 'es que ya no se puede decir nada, nos censura el Gobierno', y lo estás diciendo desde el programa líder de audiencia. Es algo que a mí siempre me ha petado la cabeza", ha zanjado.