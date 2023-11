La critican por pedir matrimonio a su novio y ella da una respuesta que no deja de aplaudirse

La usuaria de TikTok Amanda Cheng ha respondido a una usuaria que criticó que ella fuera la que pidiera matrimonio a su pareja. Su contestación se ha hecho viral en la red social de moda.

Otra creadora de contenido confesó que se quedó sin palabras por el hecho de que fuera Cheng la que pidiera matrimonio a su novio y se arrodillara. Su respuesta ha sido firme: "Lo primero es que no me arrodillé y si me hubiese arrodillado tampoco habría pasado nada".

La chica que le critica dice que no hay sentimiento más maravilloso que ver al hombre arrodillado y eso es algo que experimentan las mujeres con amor propio.

Ella le replica así: "Tengo que decir que la mayoría de críticas que he recibido de mi pedida hacia mi novio vienen de Latinoamérica. No quiero generalizar, pero es así. Considero que es un error comparar culturas cuando son totalmente distintas. En España quien pide matrimonio no tiene que pagar la boda y no tiene que mantener a la otra persona, ni la otra persona se convierte en mantenida".

Cheng, además, destaca que una relación es de dos personas que tienen sentimientos y opina que a los chicos también les gusta que sus novias les sorprendan y le den detalles o pasos que tradicionalmente son de ellos y que les hagan sentir que les quieren.

"Está bien visto que los hombres sean los que te tengan que hablar primero, que te digan de quedar, que te pidan ser su novia, que te pidan matrimonio y si lo hace la chica está supermal visto y nos tendríamos que avergonzar de ello", sentencia.

La usuaria pregunta indignada que por qué las mujeres se tienen que quedar esperando a que pase todo lo que queremos que pase y no pueden dar el paso.

Entonces se ha puesto dura con la crítica que le han hecho: "Vergüenza me daría a mi predicar que la mujer es una mujer objeto, que solo sirve para estar bonita y ser una mantenida. Es decir, que un hombre vale la pena si tiene dinero, así que es un discurso que le dice a las mujeres que solo se fijen en hombres con dinero".

"El dinero es importante en general en esta vida, pero hay otras cosas que me daría vergüenza criticar y burlarme, por ejemplo, por haberle regalado a su novia un regalo que no es material", añade.

Cheng opina que estos discursos hacen un flaco favor a la mujer porque crea unas expectativas en las que "las mujeres van a pensar que solo por el hecho de estar bonitas y quedarse esperando van a conseguir todo en esta vida". "En realidad lo que va a pasar es que cuando no encuentren a esa persona que les dé todo lo que quiera se van a sentir frustradas", asegura.

Además, subraya que si uno de la pareja es muy rico sí que es normal que pague más, pero que eso no pasa en la mayoría de los casos. "Si lo que quieres es formar una familia y un hogar con esa persona, lo bonito es aportar entre los dos tanto económicamente como a la hora de dividir las tareas de la casa, cuidado de los niños, etc", sentencia.

Finalmente deja una última reflexión: "Respecto a lo de que no tengo amor propio, creo que solo por el hecho de pedirle yo matrimonio a mi novio demuestro saber lo que valgo y tener confianza en mí misma".