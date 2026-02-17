Prueba este nuevo producto del Mercadona y deja su veredicto al instante: vale menos de 3 euros y lo puntúa con un 6  

La entrada a un supermercado de Mercadona en la localidad madrileña de San Sebastián de los reyes.

Las redes sociales sirven para dar a conocer costumbres de otros países para aquellos usuarios que se han mudado al extranjero ya sea por cuestión de trabajo o de estudios. De la misma forma, se ve contenido de personas que llegan a España a desarrollar su vida de manera temporal o con la intención de quedarse.

Sin embargo, hay otros vídeos que se ven especialmente en TikTok e Instagram que se acaban haciendo muy virales y que son aquellos en los que los usuarios prueban diversos productos de los supermercados o directamente en bares y restaurantes.

En los últimos días ha llegado a Mercadona un producto que combina dos de los platos más consumidos en la actualidad: el kebab y la pizza. La cadena de supermercados ha lanzado una pizza de kebab ultracongelada que tiene un peso de 400 gramos y que cuesta 2,90 euros.

Un primer veredicto difundido en TikTok

El popular creador de contenido Ricard García, que tiene más de 4,5 millones de seguidores en su perfil de TikTok, la ha comprado y ha realizado un vídeo en el que muestra cómo es dando su veredicto al final.

"Hoy voy a probar la pizza de kebab de ¡Mercadona! Me ha costado 2,90 euros. Voy a prepararla", afirma. Tras cortarla empieza a dar las primeras valoraciones: "Sinceramente, la veo y le falta un poco más de carne de kebab, la verdad".

"Voy a poner un poco de salsa de yogur porque veo que aquí no han puesto mucha. Un poco de salsa de yogur, un poquito", asegura, mientras añade salsa de un bote por toda la pizza.

Tras ello, afirma que "qué bien huele" y comienza a probarla. Ahí es cuando da el veredicto definitivo: "Muy sin más, la verdad. Le falta mucha carne a esta pizza y no me ha gustado mucho. Mi nota para esta pizza de kebab es de un 6 sobre 10".