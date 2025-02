La Guardia Civil lo para por lo que lleva puesto: lo que pasa con los agentes da la vuelta a España en 16 horas

Muchos conocen en TikTok al usuario @zeta.dragon.rider, un joven que se suele pasear en moto con un disfraz de dragón de color verde que es bastante llamativo. De hecho, este vídeo en cuestión supera los 3,2 millones de reproducciones en 16 horas.

Con su cámara suele ir grabando lo que ocurre a su alrededor y esta vez le ha tocado a dos Guardias Civiles que lo vieron circulando vestido de verde fluorescente, algo que ha llamado la atención también en TikTok donde tiene casi 4000 comentarios.

Para su sorpresa, el coche del cuerpo policial lo paró pero para nada malo, simplemente por curiosidad. "¿Por qué vas así?", quieren saber. "Me gusta, me hace gracia", responde él después de decir que sí es español porque los agentes tenían la duda.

Pasadas las pesquisas habituales sobre si la moto está a su nombre, uno de los agentes decide pedirle una foto para su uso personal. Por último le avisan de que simplemente lo han parado porque les hacía gracia la situación.

"Esto es que nos ha llamado la atención y no se ve todos los días. A mí me has ganado", le dice el agente que quiere hacerse un selfie con él. Todo acaba de la mejor forma posible y con los policías diciéndole que se cuide.