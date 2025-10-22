La policía pone una sanción al dueño de una caravana por no moverla en semanas: la respuesta del propietario no tarda en llegar

El tuit de Miguel de la Rosa donde se muestra la respuesta del propietario de una autocaravana.

Historia de internet y de las comunidades de vecinos. El usuario de X Miguel de la Rosa, conocido bajo el nombre de @miguel_delarosa, ha compartido en su perfil la historia de una persona que tenía aparcada una autocaravana en la puerta de su casa y que ha sido sancionado por tenerla fija.

Este tuitero malagueño, pero residente en Sevilla, tal y como se puede leer en la descripción de su usuario, ha contado la historia con varios puntos: "La autocaravana de un vecino lleva semanas aparcada y la policía local le pone una sanción por no mover el vehículo".

Sin embargo, cuando se ha llegado al tercer punto, es todavía más surrealista: el mensaje que le deja el propietario a los agentes de la policía. Para mostrarlo, ha decidido acompañar el tuit con dos fotos de los papeles que ha colocado tanto en el parabrisas delantero como en la carrocería lateral.

En la luna delantera ha dejado el siguiente mensaje: "Señores municipales, la autocaravana no está en abandono. Es que soy muy guarro y no la lavo. Y siempre la aparco aquí, delante de mi balcón".

Además, en el cartel que ha colocado en el lateral de la caravana se dice lo siguiente: "El vehículo no está abandonado ni vivo dentro, vivo en la terraza de enfrente. Gracias".

¿Cuántos días se puede dejar un vehículo sin mover?

Tal y como informa el portal automovilístico Autopista.es, no hay tiempo máximo concreto e igual en toda España para que un coche pueda estar aparcado sin moverse y sin que le pase nada. Este depende de la normativa local, así que en capitales como Madrid dejar un coche en la vía pública sin moverlo durante más de cinco días puede ser motivo de sanción.

Sin embargo, apunta la misma página, en otras localidades más pequeñas o con menos densidad de vehículos, el plazo puede llegar hasta los 30 días, siempre dependiendo de las ordenanzas municipales.

Además, se concreta que estas normas se aplican especialmente en "zonas de estacionamiento regulado o áreas con alta rotación" y se aclara que si un coche parece abandonado o no se ha movido en días, los servicios municipales pueden actuar.