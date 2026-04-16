La reflexión de Antonio Carmona sobre el dinero: lo resume todo en la expresión "rico te veas"

El músico Antonio Carmona estuvo este miércoles en La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE, para promocionar su nuevo disco, Baro Drom, que traducido significa éxodo. Sin embargo, además de hablar de su carrera profesional y de otros asuntos también tuvo que responder a las preguntas clásicas, es decir, el dinero que tienen y las relaciones sexuales.

Fue en la primera cuando dejó una reflexión interesante que, como dijo el presentador, hizo pensar a más de uno. "Con el dinero siempre digo una cosa, los gitanos tenemos una maldición que dice 'rico te veas'", afirmó el músico.

"Tú no verás a ningún gitano rico, pero somos ricos en muchas cosas como cultura, música, familiaridad, etc. En esas cosas sí, pero gente que tenga muchísimo dinero a niveles que digas qué asqueroso no hay, existen gitanos como los que tienen anticuarios que están forrados y tienen mucho dinero, pero no a niveles de decir son muy ricos", ha explicado.

Carmona añadió que "es un poco despectivo" y repitió ese "rico te veas". "Hay maldiciones más duras, pero rico te veas, es una cosa para analizar, que el dinero no es todo y que Dios va proviniendo y poniendo las cosas en su sitio", sentenció el que fuera rostro de Ketama.

Broncano entonces le dijo al público y a los espectadores que lo pueden analizar en casa.

"Cuando se tiene dinero hay que compartir"

Además, el presentador contó siempre le ha sorprendido que le haya ido tan bien: "Tengo muchos amigos gitanos e igual me echaron esa maldición jugando a la Play y sucedió".

"Tienes pinta de compartir", añadió Carmona, que dejó una última reflexión sobre el pueblo gitano y su relación con la riqueza: "Sobre todo, cuando se tiene dinero hay que compartir, los gitanos cuando tienen algo de dinero lo que hacen, como tenemos una familia tan amplia, es compartir".