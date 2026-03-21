Preguntan a Antonio Carmona por la guerra en Irán y su respuesta va a dar de qué hablar

Antonio Carmona (Granada, 60 años) está de estreno. El próximo 20 de marzo lanza Baro Drom (Éxodo), un nuevo disco en el que hace un reconocimiento al pueblo gitano y a su éxodo musical. En una entrevista con el diario El Español, el músico ha hablado sobre su nuevo trabajo, su trayectoria en la industria de la música en español y de otros temas más escabrosos, como la religión, o la reciente guerra en Irán.

"Los flamencos somos apolíticos. Estamos más preocupados de lo que pasa en la casa", confiesa Carmona. Aún así reconoce: "Evidentemente esos conflictos bélicos no le gustan a nadie. Nos han subido el gas, nos han subido la gasolina, y hay alguno que esta trincando dinero de todo eso mientras que a nosotros nos exprimen".

Por ello, señala que "cada uno que busque la lectura que quiera, pero yo me considero apolítico y no me interesa mucho". "Me duele mucho y a través de mis canciones puedo expresar un poco, como te he dicho, lo de la guerra y a la gente más desfavorecida", reza en sus declaraciones al medio de comunicación.

"Lo que me encanta es la igualdad"

Durante la entrevista, Carmona es preguntado por El Español, por la aparición de las mujeres militares en el frente de la guerra en Oriente Medio. "Lo que me encanta es la igualdad", reconoce el músico. "Lo que me encuenta es que puedan tener las mismas posibilidades, y eso lo digo de verdad y también a través de mi cultura, que es la gitana". En ella, dice que las mujeres "han quedado en segundo plano".

"Creo en la fuerza divina"

El artista no tiene reparo en confirmar sus creencias: "Creo en la fuerza divina". Asegura que "Dios me ha sacado de muchas pandemias, y de muchas cosas". "Yo he visto en mi barrio morirse a la gente, la pandemia de la heroína fue grandísima, y a mí me libró. Fue como ‘a ti te voy a apartar'. Sin embargo, se llevo al 40% de mis colegas", relata.