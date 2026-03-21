Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Preguntan a Antonio Carmona por la guerra en Irán y su respuesta va a dar de qué hablar
Virales
Virales

Preguntan a Antonio Carmona por la guerra en Irán y su respuesta va a dar de qué hablar

El cantante se considera "apolítico".

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
Antonio Carmona durante una actuación de Ketama en enero de 2020.Mariano Regidor via Getty Images

Antonio Carmona (Granada, 60 años) está de estreno. El próximo 20 de marzo lanza Baro Drom (Éxodo), un nuevo disco en el que hace un reconocimiento al pueblo gitano y a su éxodo musical. En una entrevista con el diario El Español, el músico ha hablado sobre su nuevo trabajo, su trayectoria en la industria de la música en español y de otros temas más escabrosos, como la religión, o la reciente guerra en Irán.

"Los flamencos somos apolíticos. Estamos más preocupados de lo que pasa en la casa", confiesa Carmona. Aún así reconoce: "Evidentemente esos conflictos bélicos no le gustan a nadie. Nos han subido el gas, nos han subido la gasolina, y hay alguno que esta trincando dinero de todo eso mientras que a nosotros nos exprimen".

Por ello, señala que "cada uno que busque la lectura que quiera, pero yo me considero apolítico y no me interesa mucho". "Me duele mucho y a través de mis canciones puedo expresar un poco, como te he dicho, lo de la guerra y a la gente más desfavorecida", reza en sus declaraciones al medio de comunicación.

"Lo que me encanta es la igualdad"

Durante la entrevista, Carmona es preguntado por El Español, por la aparición de las mujeres militares en el frente de la guerra en Oriente Medio. "Lo que me encanta es la igualdad", reconoce el músico. "Lo que me encuenta es que puedan tener las mismas posibilidades, y eso lo digo de verdad y también a través de mi cultura, que es la gitana". En ella, dice que las mujeres "han quedado en segundo plano".

"Creo en la fuerza divina"

El artista no tiene reparo en confirmar sus creencias: "Creo en la fuerza divina". Asegura que "Dios me ha sacado de muchas pandemias, y de muchas cosas". "Yo he visto en mi barrio morirse a la gente, la pandemia de la heroína fue grandísima, y a mí me libró. Fue como ‘a ti te voy a apartar'. Sin embargo, se llevo al 40% de mis colegas", relata.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Actualidad en El HuffPost. En mi día a día, estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mundo para transmitirlo de la forma más cercana y clara posible.

 

Sobre qué temas escribo

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada. Sin embargo, siempre huyo de la superficialidad y trato de encontrar enfoques creativos que aporten contexto y claridad a las noticias. Me interesa especialmente todo lo que sucede más allá de las fronteras de España, con especial atención al culebrón de la Casa Blanca, que cada día amanece con nuevas noticias capaces de poner el mundo patas arriba.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente. Siempre estoy ideando nuevos temas para presentar y analizar las últimas tendencias que se mueven entre los jóvenes… y los no tan jóvenes.

 

Mi trayectoria

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local. Poco después, terminé mi carrera con otra beca, esta vez en Cadena SER Andalucía.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

Cómo contactar conmigo:

 

TERRITORIO PARADORES

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos