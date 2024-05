Las palabras que Jorge Javier Vázquez le dedicó en su día a Ayuso vuelven a retumbar ahora

Unas palabras que el presentador Jorge Javier Vázquez dedicó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se están compartiendo ahora de forma masiva en las redes sociales a pesar de que las pronunció en noviembre de 2022.

Ocurrió en el programa de Cuatro Todo es Mentira, donde se estaba hablando de la crisis sanitaria en la capital a costa de la clausura de algunas urgencias extrahospitalarias por la falta de médicos y la implantación de equipos para la realización de videoconsultas con un facultativo de la misma zona asistencial.

"Si presumen de que Madrid es la región más próspera, ¿dónde coño están los médicos?", le preguntó Jorge Javier a Fernando Prados, viceconsejero de Sanidad en Madrid.

"En Madrid es donde tenemos problemas de esto, que tenemos problemas. El problema es nacional porque no se están formando los médicos necesarios para el sistema porque no se ha planificado y se está haciendo mal. Y, como se está haciendo mal, no tenemos los médicos necesarios para poder contratar", dijo el viceconsejero.

Vázquez replicó sin miramientos: "Bueno, eso es mentira, que es mentira. Mentira, mire ahora si estuviera en el polígrafo, Conchita le diría: miente".

"Estamos hablando de una Comunidad en la que un señor dijo: ¿obres? ?¿Dónde hay pobres en Madrid? ¿Tú crees que se puede tolerar que una persona diga esto? ¿Se puede tolerar que la presidenta de la comunidad valore todo lo que esté sucediendo como una conspiración bolchevique? ¿En qué épica cree que estamos viviendo? Que solo le ha faltado decir conspiración judeo-masónica", añadió Vázquez.

Ahora, esas palabras están resonando de nuevo después de que las haya recuperado el usuario @Triquiuela5 en X, donde en apenas tres días supera ya los 2.000 'me gusta'.