Lo que ha pagado por dos cafés en un bar de Granada es para acabar tiritando 

Cada vez es más habitual ver en redes sociales quejas de precios desorbitados por un café, una cerveza o un refresco en bares y restaurantes de toda España, pero especialmente esto ocurre en grandes ciudades y emplazamientos próximos a zonas turísticas.

Madrid y Barcelona son dos de las ciudades españolas que más caros tienen los precios, pero no son las únicas. En Granada, tal y como ha enseñado la popular cuenta de X (antiguo Twitter) Soy Camarero, también hay establecimientos que tampoco se quedan atrás.

"Cerca de la Alhambra ¿pagarías este precio por tomar allí unos cafés?", ha preguntado la cuenta junto a una foto de una cuenta en la que se habían pedido dos cafés, uno con leche y otro doble. El precio ha impactado.

El café con leche le ha costado al cliente 3,50 euros, mientras que el café doble ha valido, nada más y nada menos, que 5 euros. En total, por dos cafés estas personas han pagado 8,50 euros.

La imagen en pocas horas se ha hecho viral con más de 22.000 reproducciones, 169 me gusta. Además, también ha compartido una foto desde donde se han tomado esos cafés y se puede ver a lo lejos una parte.

Precisamente en las últimas horas también se ha hecho viral un vídeo del tiktoker Cocituber, que ha estado en Málaga y ha contado lo que le ha pasado al pedir un café e ir a pagarlo. En ese establecimiento, el café y el agua le han valido 3,95 euros cada uno, que ha dejado de piedra al popular creador de contenido.

"Aquí nada vale menos de 3,95", le ha llegado a decir el camarero al ver la reacción del cliente por los precios. "Sois el sitio de cafés más caro que he visto en mi vida", ha sentenciado Cocituber, no recomendando el sitio.