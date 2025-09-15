Pide un café en el centro de Málaga y hasta el camarero se acaba riendo del precio: "No vengáis por favor"

El tiktoker Cocituber ha estado en Málaga y ha compartido con sus miles de seguidores en redes sociales lo mal que lo ha pasado comiendo en un local ubicado en el centro de la ciudad.

"Madre mía, estáis locos", dice a los camareros del local. Antes de llegar al negocio, lee las reseñas y ve que tiene una estrella sobre cinco en Google. "El sitio está lleno. El bar tiene muchísimo jaleo. Un 1,1 en Google pero muchísimo jaleo".

Lo primero que ha pedido es un café y una botella de agua. Además de una tortilla que no se ha podido comer porque "es jugártela": "Yo esto no me lo como". Cada una de las tapas vale 3,50, lo malo es que no ha podido comerse ninguna porque estaban todas incomibles.

Además de la tortilla ha pedido una ventresca y una paella, ninguna de las dos cosas se las ha podido comer. Pero, sin duda, el peor momento ha sido al pedir la cuenta, que era de 18 euros.

El problema que ha visto aqui Cocituber es que a los extranjeros no les parece mal este tipo de comida, que para cualquier persona de Málaga sería un pecado. El café y el agua a 3,95 euros cada uno ha dejado de piedra al influencer.

"Aquí nada vale menos de 3,95", le ha dicho el camarero. "Sois el sitio de cafés más caro que he visto en mi vida. Hostia 18,40. Se ríe hasta el camarero. El peor bar que he ido en mi vida. No vengáis por favor. Esto ensucia la ciudad de una manera...", ha sentenciado con pena el creador de contenido.

"Los malagueños hace tiempo que no consumimos en el centro de Málaga, la Málaga de Paquito, por y para el guiri, se le fue de las manos", vienen a decir la mayoría de comentarios.