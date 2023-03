Miguel Ángel Revilla bate récords en Instagram con esta foto que ha subido: ojo a la pancarta y a él

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha subido a Instagram una foto con la que está batiendo los récords de 'me gusta' de su cuenta en esa red social, al superar los 7.000 likes.

En la imagen aparece el propio Revilla este 8M, Día de la Mujer, junto a una joven que sostiene una pancarta en la que se lee: "Somos más fuertes que un Nokia 3310".

A su lado el político sostiene su móvil, que es un modelo antiguo muy alejado de los actuales smartphones. "Seguimos en la manifestación #8M #DiaDeLaMujer", ha escrito Revilla junto a la instantánea.

Revilla mostró en mayo en televisión el modelo de móvil que utilizaba. Se trata de un Nokia 301.1 de 2012 que no tiene ni internet ni WhatsApp, con el que solo puede hacer y recibir llamadas.

"¿Para qué quiero yo más que coger una llamada cuando suena y llamar? No necesito más artilugios", dijo en aquella ocasión.

"Si me pongo una semana, igual me entreno para un aparato de esos que veo manejar a los que me rodean, pues lo llego a entender, pero para qué, si yo lo que quiero es si me llaman lo cojo y si tengo que llamar a alguien llamó yo y ya está", añadió.