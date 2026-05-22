Miles de reacciones por lo que Los Javis han dicho en Cannes de Federico García Lorca

Javier Calvo y Javier Ambrossi han sido unos de los grandes triunfadores del d\u00eda en el Festival de Cannes, donde han presentado La bola negra con una grand\u00edsima acogida por parte de la cr\u00edtica. "Hace 90 a\u00f1os, Federico Garc\u00eda Lorca, fue asesinado por el fascismo porque era gay. Malas noticias para los que piensen que vamos a retroceder en derechos", ha dicho Ambrossi ante un auditorio abarrotado que aplaudi\u00f3 durante casi 20 minutos tras la proyecci\u00f3n, uno de los r\u00e9cords del festival. En declaraciones a la cadena SER, Calvo ha dicho sobre el mismo asunto: "La amenaza existe, la estamos viendo todos los d\u00edas en el telediario. Hay gente que est\u00e1 intentando poner de moda la intolerancia y el fascismo". Protagonizada por Guitarrica de la fuente, Miguel Bernardeau, Carlos Gonz\u00e1lez y Milo Quifes y con la participaci\u00f3n de Pen\u00e9lope Cruz y Glenn Close, La bola negra cuenta la vida de tres personas queer en tres periodos distintos de la historia de Espa\u00f1a: 1932, en 1937 y en 2017.