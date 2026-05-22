Piqueras se moja sobre la cancelación de 'El Rosco' de 'Pasapalabra': cuenta lo que le pasaba a él

Terremoto en el panorama televisivo después de que este jueves se conociera que el Tribunal Supremo había confirmado la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Barcelona en 2022 en la que se obligaba a Atresmedia a no emitir 'El Rosco', la última de las pruebas de Pasapalabra.

El concurso de Antena 3 es el programa líder de audiencia de las tardes con audiencias de más de dos millones de espectadores diarios y es, en gran medida, gracias a esta última prueba en la que se reta a los concursantes a completar el abecedario. Ganar 'El Rosco' acertando todas las letras supone ganar el bote.

Este jueves el expresentador de Informativos Telecinco Pedro Piqueras visitó La Revuelta de TVE y fue preguntado por esta noticia, ya que el propio experiodista tuvo el concurso justo delante en la programación durante una buena parte de su etapa en Telecinco.

Piqueras reconoció que había leído antes de la grabación la noticia y calificó esa cancelación de "una tragedia". "Creo que Pasapalabra es un gran programa para tenerlo delante del informativo. Yo lo tuve mucho tiempo y durante ese tiempo fuimos líderes absolutos. Cuando el programa se fue, empezamos a perder audiencia porque el rosco era algo", afirmó.

Además, también informó que se debía a su paso de Telecinco a Antena 3, cuando se consideró que "'El Rosco' no formaba parte del programa, que era posterior y tenía otros derechos".

Sergio Bezos, uno de los colaboradores de La Revuelta, bromeó con que "en vez de en rosco no pueden hacerlo en recta". Piqueras intentó vaticinar qué podría pasar: "El programa sin 'El Rosco' no es lo mismo, eso es evidente. Yo creo que en esa casa, que, que saben lo que vale 'El Rosco', intentarán hacer algo similar para acabar el programa".

El expresentador comentó que "lo ve tanta, tanta gente que a lo que va después le ayuda un montón" y hasta apuntó que en su época en Telecinco tenían audiencias de hasta el 25% gracias a ese final de Pasapalabra.

Eso sí, terminó diciendo que "tardará un tiempo en verse las consecuencias porque la inercia hará que este informativo se siga viendo y no habrá ningún problema".