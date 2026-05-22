Un politólogo pone el foco lo que necesitaría España después de casos como el de la imputación de Zapatero

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra está marcando la actualidad informativa de esta semana y va a ser la clara protagonista de las próximas. Las reacciones a esta acusación del exdirigente socialista no cesan y se están analizando por parte de politólogos, magistrados, abogados, etc. todas las aristas a esta noticia.

Joan Navarro, politólogo y experto en asuntos públicos, detalló este jueves en La noche en 24 horas algo que faltaría por probar en España, ya que la tienen en otros países como Francia o Alemania, pero que aquí no está.

Navarro comenzó diciendo que "tenemos que mejorar la regulación de los grupos de interés, porque insisto en la parte positiva y en la parte negativa están bien reguladas, pero no está bien regulado el cómo se hace".

Esto significa que, como explicó, "las medidas de transparencia obligatorias que tienen que tener los grupos de interés a la hora de ejercer influencia ante la administración pública, las tenemos mal reguladas".

El politólogo apuntó que precisamente esa parte es lo que pretende mejorar el Real Decreto que se está tramitando en estos momentos en el Parlamento. Sin embargo, matizó que "aunque las leyes ayudan, luego la cultura es la que realmente hace la ley y puede ir generando una mayor cultura de transparencia, pero ponerle todo el peso encima de la ley no suele ser realista". Navarro también comentó que "con esa ley avanzaremos mucho".

"España necesita un estatuto de los expresidentes"

Asimismo, el politólogo apuntó que "España necesita un estatuto de los expresidentes del Gobierno como el que hay en Francia, Alemania, Estados Unidos o en otros muchos países".

"Esto clarificaría todavía más qué actividades económicas puede hacer un expresidente del Gobierno que pasa a ser un particular dos años después de las incompatibilidades, pero que sus relaciones personales o sus actividades económicas pueden hacerle un daño no solamente desde el punto de vista de una empresa o un particular, sino también influir directamente en lo que es la imagen del propio Estado", concluyó.