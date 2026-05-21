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Ayuso vuelve a cargar contra México y el PP de Madrid acusa a Claudia Sheinbaum de "proteger a la narcodelincuencia"
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Ayuso vuelve a cargar contra México y el PP de Madrid acusa a Claudia Sheinbaum de "proteger a la narcodelincuencia"

El Partido Popular insiste en "defender con orgullo" la figura de Hernán Cortés. 

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
SPAIN - MAY 21: The president of the Community of Madrid, Isabel Diaz Ayuso, during a plenary session in the Madrid Assembly, on 21 May, 2026 in Madrid, Spain. National politics is once again the focus of the plenary session of the Madrid Assembly after the National High Court on Tuesday, 19 May, charged former Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero with an alleged influence-peddling scheme to obtain economic benefits. (Photo By Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sido capaz este jueves de meter en el mismo saco discursivo a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, a José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, Hernán Cortés, Salvador Illa, Yolanda Díaz y también a José Luis Ábalos. Días después de haber tenido que cancelar su gira mexicana, que casi provoca una crisis diplomática con el país, Ayuso y los suyos han vuelto a definir a México como un "narcoestado" y han acusado a su presidenta de "proteger a la narcodelincuencia".

Durante el pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Comunidad se ha autodescrito como "una voz en España que no va a permitir que el Grupo de Puebla arrastre a todos". Este grupo al que ha hecho referencia Ayuso es un foro de reflexión e intercambio político fundado en 2019 por varios líderes latinoamericanos, como Lula da Silva, Yamandu Orsi, Evo Morales, Dilma Rouseff, pero entre los que también se encuentra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

El número dos de la presidenta, el diputado Alfonso Serrano, ha incidido en "el intento de boicot" de Sheinbaum, a quien ha acusado de "proteger a la narcodelincuencia" con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Si el presidente del Gobierno de España defiende a la presidenta de un narcoestado, ¿cómo no va a defender a su socio e ideólogo Zapatero al frente de una trama de corrupción?", ha señalado Serrano.

El diputado ha insistido, además, antes de referirse a la izquierda diciendo que "ahora es cuando les va a dar vueltas la cabeza", en que el viaje a México también tenía como objetivo "defender con orgullo [...] a personas históricas como Hernán Cortés". "Les escandaliza hablar de Hernán Cortés, pero que el Gobierno de España le entregue 500 millones de euros a Cataluña para hacer su propia Agencia Tributaria les da igual. Si el presidente de Asturias se va a México con 25 personas, está muy bien. Si Yolanda Díaz se va a los Oscars para ver a un colega y aplaudir a un amigo a costa de los madrileños y españoles, está estupendo. Y si Illa se va a México para reunirse con Joan Manuel Serrat, el delegado de la Generalitat en México, con jóvenes artistas catalanes en México y con el sector editorial catalán en México, está muy bien", ha proseguido.

Serrano ha tenido tiempo también para hablar de José Luis Ábalos. "Mientras hablan de México - ha dicho - Ábalos montó una cita con seis prostitutas vulnerando el toque de queda de la COVID". "No hay ataque a la presidenta de la Comunidad que tape la degradación moral y política del PSOE con Sánchez y Zapatero", ha zanjado.

La de hoy no es la primera vez que Ayuso y el PP de Madrid vuelven a atacar a México tras su fallido tour por el país. Hace unos días, la presidenta regional llegó a afirmar que el país no existía "hasta que llegaron los españoles".

Héctor Juanatey
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Redactor de Política de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela y Máster de Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en La Voz de Galicia, Público, La Sexta o eldiario.es y colaboró en medios como Praza, Luzes, La Marea, Vanity Fair o CTXT. Creó un programa de humor con los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado en La Tuerka. Ha escrito tres libros: 'El analista' (Libros del KO), 'Dajla. Apuntes desde o Sahara' (Praza), y '(Des)Unidos' (Icaria).

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