El creador de contenido en X Bona, conocido como @Ebonialian, ha compartido la respuesta que ha dado a través de un correo electrónico una persona como contestación a un proceso de selección para un puesto de trabajo en el que la empresa había utilizado la inteligencia artificial.

"Proceso de selección-Entrevista técnica con IA", se puede leer en el asunto del correo electrónico. En el cuerpo del mensaje le explica los motivos por los que iba a utilizar también la inteligencia artificial.

"Hola, gracias por la aclaración. Dado que utiliza una IA para entrevistar candidatos en nombre de los reclutadores humanos, me gustaría aplicar la misma lógica a la inversa: enviaré mi propia IA para que me represente en la entrevista", comienza diciéndole en el correo.

"Si una IA puede evaluar mis habilidades y comunicarse en tu nombre de forma justa, no hay razón por la que una IA capaz no pueda representarme en la mía. El resultado debería ser equivalente bajo su propio marco de referencia", continúa el mensaje.

Finalmente, remata el correo electrónico de esta forma: "Por favor, avísame si su sistema tiene algún problema para interactuar con otra IA. Sería una lástima que hubiera un problema de compatibilidad".

La viralidad del tuit

Junto a un pantallazo de este correo, el tuitero ha añadido un "fantástico" y se ha hecho viral con más de 550.000 reproducciones. Además también ha generado más de 13.000 me gusta, 700 compartidos y casi un centenar de respuestas.

El propio usuario que ha compartido el mensaje ha contestado a las reacciones que criticaban las formas de actuar con ese correo, ya que así no le iban a seleccionar en el trabajo.

"Este post estuvo divertido. Me causa gracia como muchos comentarios se enojan con el supuesto candidato por usar IA, pero a nadie o pocos parece molestarles que la empresa lo haga para entrevistarlos", ha sentenciado.