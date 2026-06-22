Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Miriam Díaz Aroca deja claro por qué "nunca jamás" le ha interesado la política
Virales
Virales

Miriam Díaz Aroca deja claro por qué "nunca jamás" le ha interesado la política

En una entrevista para 'El Mundo'.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MADRID, SPAIN - FEBRUARY 15: Miriam Daz-Aroca attends the "Lorca Por Saura" Premiere at Teatro Infanta Isabel on February 15, 2023 in Madrid, Spain. (Photo by Aldara Zarraoa/Getty Images)
Miriam Díaz-Aroca, en una imagen de archivo.ALDARA ZARRAOA

Miriam Díaz Aroca tuvo una carrera tan breve como exitosa. Saltó a la fama con Un, dos, tres… responda otra vez, donde primero trabajó como azafata y más tarde como presentadora. 

De la televisión saltó al cine gracias a Pedro Almodóvar, quien confío en ella. Más tarde conoció las mieles del éxito con Belle Époque, película que se alzó con un Óscar. Años después llegó el silencio mediático y Díaz Aroca tuvo que reinventarse para salir adelante

En El Mundo la han entrevistado para conocer su faceta como actriz de teatro, y de paso le han preguntado por sus opiniones políticas. Para Díaz Aroca, no obstante, la política es una cuestión secundaria.

La actriz y presentadora asegura que "nunca jamás" le ha interesado, y que tiene su propio gobierno, que es el de su casa y el de su entorno: "Estoy encantada de compartirlo con otros gobiernos vecinos que estén alineados en los mismos valores: la autenticidad, la verdad y la transparencia".

"No tengo problema en cambiar"

"¿Dime tú en qué partido político encuentras eso? Como adulto consciente y con salud mental, lo máximo que puedo hacer es beneficiar a mi entorno y ser honesta porque los estamentos políticos van a hacer y deshacer lo que les dé la gana", sostiene Díaz Aroca.

Al hilo de esto, asegura que se limita a preocuparse "de lo que depende de mí". "El pastel político se reparte el planeta entero sin preocuparse por nosotros. El poder está en posicionarte contigo mismo y con tu entorno", señala la actriz. 

Cuando le recuerdan que nadie es ajeno a la realidad política, Díaz Aroca contraataca asegurando que no se le caen los anillos si tiene que cambiar de opinión: "Yo tengo un criterio, voy a escuchar a todos y, si me parece bien lo tuyo, lo voy a probar, pero si mañana veo otra cosa que creo que es más favorable, no tengo problema en cambiar".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactor de El HuffPost en la sección de Virales. Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y certificado de Analista Internacional por Lisa Institute. Trabajó en PRNoticias, donde aprendió todo acerca de los principales medios de comunicación, con especial interés por el mundo de la televisión.

EL HUFFPOST PARA ZEISS

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos