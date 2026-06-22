Miriam Díaz Aroca deja claro por qué "nunca jamás" le ha interesado la política
En una entrevista para 'El Mundo'.
Miriam Díaz Aroca tuvo una carrera tan breve como exitosa. Saltó a la fama con Un, dos, tres… responda otra vez, donde primero trabajó como azafata y más tarde como presentadora.
De la televisión saltó al cine gracias a Pedro Almodóvar, quien confío en ella. Más tarde conoció las mieles del éxito con Belle Époque, película que se alzó con un Óscar. Años después llegó el silencio mediático y Díaz Aroca tuvo que reinventarse para salir adelante.
En El Mundo la han entrevistado para conocer su faceta como actriz de teatro, y de paso le han preguntado por sus opiniones políticas. Para Díaz Aroca, no obstante, la política es una cuestión secundaria.
La actriz y presentadora asegura que "nunca jamás" le ha interesado, y que tiene su propio gobierno, que es el de su casa y el de su entorno: "Estoy encantada de compartirlo con otros gobiernos vecinos que estén alineados en los mismos valores: la autenticidad, la verdad y la transparencia".
"No tengo problema en cambiar"
"¿Dime tú en qué partido político encuentras eso? Como adulto consciente y con salud mental, lo máximo que puedo hacer es beneficiar a mi entorno y ser honesta porque los estamentos políticos van a hacer y deshacer lo que les dé la gana", sostiene Díaz Aroca.
Al hilo de esto, asegura que se limita a preocuparse "de lo que depende de mí". "El pastel político se reparte el planeta entero sin preocuparse por nosotros. El poder está en posicionarte contigo mismo y con tu entorno", señala la actriz.
Cuando le recuerdan que nadie es ajeno a la realidad política, Díaz Aroca contraataca asegurando que no se le caen los anillos si tiene que cambiar de opinión: "Yo tengo un criterio, voy a escuchar a todos y, si me parece bien lo tuyo, lo voy a probar, pero si mañana veo otra cosa que creo que es más favorable, no tengo problema en cambiar".