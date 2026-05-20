Pedro Almodóvar se refiere a Trump, Netanyahu y Putin de una forma que ha llamado la atención en Cannes 

El director de cine Pedro Almodóvar está esta semana en el Festival de Cannes, un lugar desde el que el cineasta ha hecho importantes reivindicaciones a lo largo de su carrera profesional.

Durante la rueda de prensa de su última película, Amarga Navidad, Almodóvar ha incidido en el peligro de quedarse callado en estos tiempos de incertidumbre política, donde el fascismo y los discursos de odio están ganando terreno a la democracia.

El director manchego, que portaba una chapa de 'Palestina libre' en la solapa de su chaqueta, se ha dirigido al mundo de la cultura para mandar un mensaje muy claro al hilo de esta cuestión.

"Estamos obligados a hablar de ella"

"Sin querer juzgar a nadie, el artista debe hablar de la situación en la que vive la sociedad contemporánea. Me parece un deber moral, el silencio y el miedo son un síntoma muy malo de devaluación de la democracia", ha afirmado Almodóvar.

"El creador debe hablar sin sinónimos, a cara descubierta, de lo peor que está ocurriendo. Nos están ocurriendo cosas terribles cada día. Estamos obligados a hablar de ellas", ha añadido, para seguidamente asegurar que "como europeos estamos obligados a convertirnos en un escudo contra monstruos como Trump, Netanyahu y Putin".

"Debemos respetar las leyes internacionales, y que sepan que hay un límite a sus delirios", ha sentenciado, dejando muy clara su opinión sobre lo que deberían hacer artistas y otras personalidades de la cultura.

"No hay que separarlo; es un gran error"

Recientemente, en una entrevista para TVE con el periodista Carlos del Amor, el cineasta ya se refirió a la conveniencia de que los artistas muestren sus opiniones en asuntos como la política.

"Los problemas los vivimos las mismas personas, la misma persona vive los problemas políticos de su país y también se vive a sí mismo como artista. No hay que separarlo, es un grandísimo error y una gran cobardía hacerlo", opinó el director manchego.

"Yo creo que el hecho de que tengamos una tribuna y un altavoz hace que quizás estemos más obligados que el resto de la gente de hablar de lo que nos está ocurriendo, precisamente ahora el mundo que parece que va a estallar porque cada día nos levantamos con una noticia peor que el día anterior", añadió Almodóvar.