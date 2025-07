Pide una Coca-Cola en un bar de Galicia y se ve obligado a enseñar lo que trae el camarero: "Madre mía"

Los pinchos que los bares ponen gratuitamente con cada consumición son un atractivo enorme para los clientes, a los que les encanta acompañar la bebida con algún aperitivo.

Algunos locales llevan esa costumbre a la excelencia, sirviendo por cortesía de la casa grandes raciones o delicadas elaboraciones que hacen las delicias de sus parroquianos.

Es lo que le ha ocurrido al usuario de TikTok @jmelautoctono en un bar de Vilanova de Arousa, Pontevedra, donde pidió una Coca-Cola y donde el camarero apareció con un auténtico plato combinado como tapa.

"¿Esto te ponen de pincho?", dice sorprendido mientras enseña un plato con un huevo frito, patatas, una salchicha y pan. "¡Madre mía qué pincho! Una comida, un plato combinado con una Coca-Cola", celebra el cliente.

"Aquí comemos, vente a Lugo y vas a saber lo que son los pinchos buenos", dice una persona en los comentarios de la publicación.

"Eso no es nada... Galicia is different .... churrasco, tortilla, potaje etch asta marisco 😉", añade otro.