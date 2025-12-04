Pilar Eyre avisa de lo que hay detrás de las memorias del rey emérito: en Zarzuela no va a gustar ni un pelo 

La periodista especializada en Casa Real Pilar Eyre ha estado este miércoles en El Intermedio, el programa nocturno de El Gran Wyoming en laSexta, para desgranar los pormenores de Reconciliación, el libro de memorias del rey Juan Carlos que ha salido a la venta este 3 de diciembre en España un mes después de su publicación en Francia.

En un plató al estilo Sálvame Borbón, Eyre, el presentador, Sandra Sabatés y Dani Mateo han analizado algunos momentos del libro que, en pocas palabras, no va a gustar nada a Felipe VI y a la Casa Real.

Para la periodista especializada lo más llamativo del libro es el propio libro y avisa de lo que hay detrás: "Es brutal. No tenía esperanzas puestas en el libro porque digo todo esto lo sabemos todo, hemos escrito sobre esto, pero no. Es el típico libro que va con disimulo pero me voy a cargar a mi hijo, con disimulo".

"Es el típico libro que va con disimulo pero me voy a cargar a mi hijo, con disimulo" Pilar Eyre

Comenta Eyre que el emérito "de una forma sibilina" con frases como que ellos siempre veraneaban en España y no en el extranjero "porque hay que potenciar estos paisajes tan bonitos y hay que hacer promoción".

Otra cosa que le ha llamado la atención es la forma en que justifica los 65 millones de euros que le regaló el rey de Arabia Saudí: "Dice yo no quería cogerlos pero los árabes son muy tiquismiquis y se ofenden mucho si devuelves el dinero. Os lo juro que lo cuenta tal que así". También cuenta el rey emérito que una vez le regalaron dos ferraris, uno para él y otro para su hijo Felipe, y los tuvo que dar a Patrimonio Nacional.

El emérito pide perdón

Como ya hizo cuando lo pillaron de cacería en África con Corina, el rey pide perdón en sus memorias por los "errores de juicio" en su vida privada: "No me engaño a mí mismo. También he cometido errores de juicio en mi vida privada. Por amor y por amistad. Por exceso de confianza y también de ceguera. Lo admito y me arrepiento".

"He tenido mis debilidades. Es cierto, he tenido relaciones que han resultado perjudiciales y he recibido regalos que a algunos les pueden parecer inapropiados", señala también sobre lo que mencionaba anteriormente Eyre en El Intermedio.

En este mismo tema añade: "Se me ha acusado de muchas faltas, e incluso de haberme enriquecido con supuestas comisiones, sin ninguna prueba, sin ningún fundamento. No voy a rehuir estas calumnias. Nunca he pretendido ser un santo, pero he hecho todo lo que he podido por España y no he fallado como rey constitucional".