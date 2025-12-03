Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El rey Juan Carlos pide perdón en su libro 'Reconciliación' por los errores de su vida: "Nunca he pretendido ser un santo"
Pese a que el emérito no ha mostrado arrepentimiento en otras ocasiones, ha aprovechado sus memorias para disculparse a su manera.

Guillermo Álvarez Corrales
El rey Juan Carlos en el Gran Premio de Fórmula 1 de Bahrain
El rey Juan Carlos en el Gran Premio de Fórmula 1 de BahrainClive Mason

Por fin llegó el día. Después de recibir tantas informaciones sobre Reconciliación en Francia, donde se publicó antes, el 3 de diciembre de 2025 el libro de memorias del rey Juan Carlos llegó a España. Pese a lo mucho que se había contado ya, son más de 500 páginas en las que el emérito tiene mucho que decir, e incluso llega a pedir perdón a su manera.

Las disculpas públicas más conocidas de Juan Carlos I datan de 2012. El principio del fin de su reinado fue su cacería de elefantes en Botsuana, donde sufrió una caída, se rompió la cadera y tuvo que ser repatriado a España para ser operado de urgencia.  

  El rey Juan Carlos pidiendo perdón tras su cacería de elefantes en BotsuanaEFE

A todo aquello se unió el descubrimiento de la existencia de Corinna, una comisionista alemana de la edad de la infanta Cristina con la que el emérito había mantenido una larga relación sentimental. En esos momentos no se sabía nada de ella ni de lo que tuvo o dejó de tener con él. Pero eso fue solo el inicio de lo que vendría después y que dejó todavía peor a Juan Carlos de Borbón.

"Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir", pronunció el entonces rey de España cuando fue dado de alta en el hospital en el que había sido intervenido. Los entonces jefe de la Casa del Rey y director de comunicación de La Zarzuela le hicieron ver cómo estaba la situación y le animaron a disculparse. Así fue como pidió perdón a todos los españoles y españolas por su comportamiento no ejemplar. 

Este sábado se ha celebrado el 50º aniversario de la restauración de la monarquía en España en la figura del rey Juan Carlos I. Cinco décadas en las que hemos vivido el auge y posterior descenso hasta ser apartado de la institución por su hijo Felipe VI y 'enviado al destierro' en Abu Dabi. ¿Qué opina la calle del rey emérito? ¿Podrá volver a vivir en España? ¿Tiene la gente interés en leer sus memorias ¿Servirá el libro para lograr la reconciliación?

03 diciembre

Con esas palabras se disculpó por lo que había hecho y poco más de dos años después abdicó en su hijo Felipe. Era 2014 y la monarquía estaba en sus horas más bajas en gran medida por su culpa.

Su siguiente década fuera de la jefatura del Estado fue una etapa de pocos actos oficiales, disfrute personal y buena vida, aunque marcada también por operaciones quirúrgicas y problemas de salud y sobre todo por la revelación de una serie de escándalos económicos, familiares y sentimentales. Ante su insostenible situación, en agosto de 2020 se mudó a Abu Dabi y allí, en su exilio dorado, tomó la decisión de escribir sus memorias.

  King Juan Carlos in Sanxenxo, May 22 2022. El rey Juan Carlos, en mayo de 2022 en SanxenxoGTRES

En ellas hay también unas disculpas y un arrepentimiento, lo que sorprende porque Juan Carlos I ha creído sentirse incluso una víctima de la situación que vive. Incluso en la entrevista que concedió a France 3 en noviembre de 2025, con el libro ya publicado en el país vecino, declaró que no se arrepentía y no tenía remordimientos.

"No me engaño a mí mismo. También he cometido errores de juicio en mi vida privada. Por amor y por amistad. Por exceso de confianza y también de ceguera. Lo admito y me arrepiento", señala Juan Carlos I en sus memorias.

El rey Juan Carlos durante una visita a Chile
  El rey Juan Carlos durante una visita a Chile.Marcelo Hernandez

"He tenido mis debilidades. Es cierto, he tenido relaciones que han resultado perjudiciales y he recibido regalos que a algunos les pueden parecer inapropiados", añade el emérito, que prefiere en esta parte de su biografía no entrar en detalles sobre quiénes han sido estas personas que han resultado perjudiciales, ni qué regalos pueden parecer inapropiados.

De todos modos indica que no todo lo que se ha dicho de él es cierto, y en este pasaje del libro, como hace a lo largo de Reconciliación, reivindica su labor como rey de España: "Se me ha acusado de muchas faltas, e incluso de haberme enriquecido con supuestas comisiones, sin ninguna prueba, sin ningún fundamento. No voy a rehuir estas calumnias. Nunca he pretendido ser un santo, pero he hecho todo lo que he podido por España y no he fallado como rey constitucional".

