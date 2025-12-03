Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El rey Juan Carlos cuenta qué paso inmediatamente después de su '¿Por qué no te callas?': "Obviamente, me negué"
El emérito dedica unas páginas en sus memorias, tituladas 'Reconciliación', a aquel episodio.

Elena Santos
El rey Juan Carlos y Hugo Chávez, en un encuentro en Zarzuela el 11 de septiembre de 2009.
2007, Santiago de Chile. El rey Juan Carlos se sale de sus casillas. Son sus palabras, las mismas que él utiliza en Reconciliación, su libro de memorias que ha salido a la venta este miércoles en España.

En aquella XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, el entonces monarca se desesperó por las continuas interrupciones de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, y espetó el celebérrimo "¿Por qué no te callas?", que se terminó convirtiendo en su frase más recordada junto al "lo siento mucho, me he equivocado". 

En su libro, el emérito —que reconoce que no le gusta que le llamen así— recuerda que "Chávez monopolizó la palabra". "Se lanzó a una larga diatriba, como de costumbre, pero esta vez salpicada de comentarios insultantes hacia España", prosigue.

Don Juan Carlos rememora que José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del Gobierno en aquellos años, estaba defendiendo a su predecesor, José María Aznar, "y eso que era su adversario político, a quien Chávez había llamado 'fascista".

Reconoce que por dentro "hervía de rabia", y eso que Zapatero le "tiraba de la chaqueta" para intentar impedir que saltara. Pero saltó.

Tras su frase, se levantó y se fue. Como cuenta, Michelle Bachelet, la presidenta chilena, fue detrás de él por el pasillo pidiéndole que regresara, pero no lo hizo. Lo llamativo fue lo que pasó después. 

"Me di cuenta de que mi frase había dado en el clavo cuando, más tarde, ese mismo día, un abogado sudafricano amigo mío me llamó para preguntarme si quería registrarla, igual que en su día había registrado mi firma para evitar imitaciones fraudulentas", desvela. "Obviamente, me negué", precisa justo después. Y eso que luego supo que en muchos países se vendieron camisetas y politonos. A su "pesar", dice, la frase terminó convertida en un lema de "resistencia política". 

Las aguas con Hugo Chávez se calmaron después e incluso cuenta que en 2008 lo recibió en Palma con un regalo... un polo con la frase de marras estampada. No acaba ahí la cosa; le dijo que la prenda se la había enviado "Bush padre". No le debió sentar mal, porque tras el encuentro, "Chávez anunció que vendería petróleo venezolano a España a 'precio amigo".

