Prueba la fruta más grande del mundo y la valoración es sincera

En el vertiginoso ecosistema de TikTok, donde una receta (sea saludable o no) o cualquier otra curiosidad bastan para que se enciendan millones de pantallas, la creadora española Sandra Pérez (@aquisandrax) ha llogrado llamar otra vez la atención de sus millones de seguidores y no tan seguidores. Afincada en Miami y conocida en el mundo de las redes sociales por compartir su día a día en EEUU, con vídeos sobre bienestar o de cocina, esta vez ha dejado los desayunos saludables a un lado para hacer frente a todo un reto: probar "la fruta más grande del mundo”, el jackfruit o yaca, en su versión naranja.

"Esta de aquí es la fruta que más grande crece de todo el mundo", comenta detrás de lo que parece más una sandía con anabolizantes que a una fruta normal, como esas que nos encontramos en cualquier frutería española. Antes, claro, de aclarar que "mucha gente la confunde con esta", mientras alza un durian, "la famosa fruta que está prohibida en los hoteles de muchos sitios por lo mal que huele” que, por cierto, "se me ha podrido, así que imagínate cómo huele esta”.

A partir de ahí, el experimento se convierte en una lucha tropical. Sandra reconoce haber olvidado el consejo básico para cortar esta fruta: ponerse aceite en las manos, además de en el cuchillo. “Mira esto, este moco súper pegajoso imposible de lavar, que se queda también pegado en el cuchillo porque se me ha olvidado echarme aceite en las manos y en el cuchillo”, dice mientras intenta liberar la pulpa que se come de su interior.

Cuando por fin consigue abrirla, llega el primer veredicto: "Ya estoy notando que huele mucho más tropical que la amarilla", dice antes de probarlar: “Mmm... es como crujientita y a la vez muy seca, tiene una textura muy extraña. Está buenísima, sabe a mango, piña, a un montón de frutas juntas, súper dulces, súper tropical y súperrico”, remata.

El durian, por cierto, reaparece al final del vídeo y, como era de esperar, se lleva el papel de villano. “El durian huele fatal cuando lo he abierto, por cierto, y pincha muchísimo, duele un montón, es como una fruta que no quiere ser comida”, confiesa. Después llega la decepción: “llevo muchos años esperando a probar un durian, pero tendrá que ser cuando vaya a Tailandia, porque para una vez que lo tengo no lo puedo ni probar, está demasiado podrido".

En los comentarios, los seguidores no se han quedado callados. “Tiene una pinta muy poco apetecible”, escribió una usuaria entre las más votadas. Otra, más práctica, le advirtió: “No pruebes el durian, ni fresco está bueno”. Entre consejos culinarios (“Ponte aceite de cocina en las manos para que no se te pegue”) y aclaraciones (“Esa fruta se llama yaca. Es una delicia, pero no a mucha gente le gusta ”), la publicación supera los 400 comentarios y miles de reproducciones.