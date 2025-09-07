Rafa Nadal usa unos calificativos muy descriptivos para definir el nivel de Alcaraz durante todo el US Open

El tenista mallorquín Rafael Nadal ha analizado en una entrevista en The Athletic a las dos estrellas tenísticas del momento: el murciano Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner que, una vez más, se enfrentarán en una final este domingo. Esta vez será en el US Open y no solo se jugarán el título. Si Alcaraz gana, se convertirá en el número 1 en el ranking ATP.

Ha hecho una pequeña comparación entre ambos, destacando en qué han mejorado: "Sinner impone un ritmo de derecha muy difícil de seguir. Es muy rápido al recoger la bola al principio y también en la transición de defensa a ataque. Carlos es más mágico, es más impredecible, puede jugar a un nivel que probablemente a veces Jannik no puede".

Sin embargo, ha razonado que Carlos también "comete más errores: puede jugar mejor, pero puede jugar peor, y se trata de encontrar el equilibrio". Aun así, aunque a veces cometa errores, "va a por todas, y es aún más asombroso verlo porque al final es más inesperado e impredecible". "Me gusta, es muy divertido ver jugar a Carlos porque es capaz de hacer cosas increíbles y, al mismo tiempo, puede cometer errores, y eso es humano", ha añadido.

Nadal ha defendido que Carlos podría mejorar en la estrategia táctica para afrontar algunos partidos: "A veces parece que siempre juega a por todas las oportunidades importantes, y a veces, no necesita tanto".

También ha hablado largo y tendido sobre la final de Roland Garros de esta temporada entre Alcaraz y Sinner, convirtiéndose en la más larga de la historia del torneo, con una grandísima remontada del murciano (4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2), en cinco horas y 28 minutos). "Fue increíble porque fue superemotivo al final, los tres primeros sets no fueron de gran nivel, luego, el cuarto y el quinto set fueron una lucha de alto nivel. Para mí, Carlos no jugaba a su nivel, creo que se equivocó un poco tácticamente", ha analizado.

"Jannik, por supuesto, no tuvo suerte en el 0-40, pero cuando tuvo la oportunidad de intentarlo, creo que no estaba jugando con la determinación adecuada. Si analizamos el panorama completo, la final fue inolvidable, uno de los más emotivos que vi", ha rematado.