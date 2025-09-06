Alcaraz revela el consejo de vida que le dio Federer: "Intentaré seguir sus palabras"

El tenista español Carlos Alcaraz derrotó este viernes en dos horas y 23 minutos a Novak Djokovic en la semifinal del US Open 2025 por 6-4, 7-6(4) y 6-2. Este domingo el murciano se medirá con Jannik Sinner en una final en la que el ganador se marchará como número 1 del PIF ATP Rankings, puesto que ocupa actualmente el italiano.

Tras su victoria contra Djokovic, Alcaraz salió a rueda de prensa y dijo sobre el partido: "Jugar contra Djokovic es muy difícil, y más en una semifinal de Grand Slam. Pienso en todo lo que ha conseguido a lo largo de su carrera y se hace complicado jugar. Estoy contento de conseguir por fin una victoria ante él en pista dura. La verdad es que es impresionante todo lo que ha hecho este año en Grand Slams al desafiar tanto a los jóvenes. Siempre le digo que parece que tenga 25 años físicamente y lo mantiene con 38, es impresionante".

Ante esto, le preguntaron por la posibilidad de seguir compitiendo a los 38 años, a lo que respondió que, "gracias a dios, eso está muy lejos en este momento". "Una persona me dijo una vez que no debes pensar en lo que sucederá cuando tengas 35 o 38 años, si seguirás jugando a esa edad. Me dijo: 'tienes que estar centrado en los próximos cinco años', de aquí a cuando tenga 27. Después, cuando tenga 27, pensaré en los siguientes cinco años", explicó entonces.

"Así que no se trata de poner la mente dentro de 15 o 20 años. Consiste en ir año a año o pensando, como mucho, en los próximos cinco años. Veremos hasta qué edad puedo cuidar mi cuerpo lo máximo posible", agregó.

Cuando le preguntaron si podía decir quién le dio ese consejo, el murciano reveló que fue el extenista suizo Roger Federer. "Creo que es la persona más indicada para decirme eso, intentaré seguir sus palabras", apuntó.