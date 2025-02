Reserva de urgencia en la habitación más barata de todo Cuenca y se queda sin palabras: "Esto está de locos"

David Cuevas, un joven que vive entre La Rioja y Madrid, ha vuelto a hacer de las suyas en TikTok, donde su proyecto 'Dando la vuelta a España', con el que se ha propuesto recorrer el país sin que su cartera sufra un infarto, lo ha llevado a la ciudad de Cuenca. El vídeo en el que muestra su entrada en lo que él mismo bautizó como "el hotel más barato de toda la provincia", ha superado ya las 63.000 reproducciones, además de abrir un debate entre los usuarios de la red social china, incapaces de decidir si es un drama o una comedia.

"Toca hacer noche en Cuenca y vamos a reaccionar al hotel más barato de todo Cuenca", anuncia con tono de reto nada más empezar el vídeo. "Sí, mis viajes son low cost. No soy YosoyPlex", bromea, en alusión a uno de los creadores de contenidos más populares en España, conocido por compartir sus estancias en hoteles y viajes a destinos de lujo.

Sin embargo, el inicio de la aventura de David en Cuenca parece cualquier cosa menos la estancia de cinco estrellas que se puede esperar. Porque nada más plantarse en la puerta de entrada del alojamiento, sorpresa, parece que está cerrado. "Se supone que es aquí", dice antes de, sin explicación, ver como camina por los pasillos interiores del edificio. "He conseguido entrar, pero no me preguntéis cómo", confiesa con un toque de misterio.

Después de ingeniárselas para entrar en el edificio y conseguir las llaves de lo que parece un apartamento turístico, el joven se las arregla para acceder a su alojamiento y, una vez dentro, empezar la inspección pertinente de la habitación. "Pues está de locos. Mirad qué habitacioncita”, exclama mientras recorre con la cámara toda la sala, presumiendo de una cama "buah, bastante grande" y de los servicios: calefacción, televisor y armarios.

Sin embargo, la cosa cambia cuando llega al baño y, sobre todo, a la cocina, el momento estrella del vídeo. Al abrir la puerta de la estancia, su expresión cambia al instante y, con una arcada involuntaria, descubre que el fregadero se ha convertido en un experimento biológico: “¡Nooo!”, grita al ver los platos sucios en el fregadero, aunque rápidamente se resigna: “Bueno, es barato”.

El establecimiento en cuestión se trata de Rooms Cuenca y, tal como le ha respondido a uno de sus seguidores, la noche le ha costado 40 euros. "Jajajajaj, yo he estado ahí, y es la ostia, está todo reformado o eso parece y está guapo. Muy cómoda la cama también, para el precio está súper, la verdad", le comenta otro usuario. Pero claro, no todos están tan convencidos de lo que han visto en el vídeo de TikTok. "Eso no es un hotel, corazón, es un apartamento turístico", le aclara alguien más enterado del tema.

Y como en toda buena historia, no falta la polémica. "Eso no es un hotel y además es lo que está matando a la ciudad. Menos pisos turísticos y más pisos para alquiler", sentencia otro usuario con tono reivindicativo. También hay quien le recomienda alternativas: "Ve al Torremangana, y la cocina del restaurante está espectacular". A pesar de todo, David Cuevas parece haber encontrado en este alojamiento lo básico para sobrevivir: "¿Qué queréis que os diga? A mí me gusta, me es suficiente. A dormir". Y con una reflexión tan filosófica, cierra el último vídeo de TikTok que se ha hecho viral.