Revilla reconoce que no ha hablado nunca con Rufián, pero no duda en definirlo con esta rotundidad 

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla habló este sábado en laSexta Xplica del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tras el acto para revitalizar el espacio a la izquierda del PSOE que realizó el pasado miércoles junto al diputado de Más Madrid en la Asamblea Emilio Delgado y la televisiva Sarah Santaolalla.

Revilla afirmó que los grupos políticos de esa horquilla del arco ideológico "algo tendrán que hacer porque "no tiene sentido esta atomización de tanta izquierda de un signo o de otro".

Entonces, elogió a Rufián, aunque reconoció que nunca ha hablado directamente con él: "Lo primero que quiero lanzar, a pesar de que no le conozco y no he hablado nunca con él ni le he saludado, es que tengo un gran respeto por Rufián y por las ideas que ha puesto en marcha. Me parece que es ahora mismo el mejor parlamentario que tenemos en España. Es un hombre que atina mucho en los diagnósticos".

A pesar de ello, Revilla no se mostró optimista con un cambio en la izquierda: "No soy muy optimista de que esto salga bien, porque hay una atomización de chiringuitos pequeños, de grupitos pequeños, que con tal de sacar un diputado o dos diputados...".

"Lograrlo da y genera un entorno de cuatro, cinco o diez empleados bien retribuidos, con oficinas y conservar ese pequeño espacio hace que no haya unas miras globales de interés general. Esos van a la defensa de su pequeño grupo y a mantenerlo en activo, por eso me cuesta cree que esto cuaje", subrayó.

"Las intenciones de Rufián son lógicas"

Además, Revilla insistió en que "las intenciones de Rufián son lógicas" y opinó que es "algo que toda la gente de izquierda las comparte". "No tiene sentido que se presenten cuatro o cinco grupos en una provincia con una ideología parecida", indicó.

"Lo que propone Rufián es de pura lógica, pero de cara a que esto cuaje, mi opinión es que es muy difícil porque el individualismo que prima hoy en la política, de que cada grupito se considera el ombligo del mundo y no pidan más que en ese entorno suyo", explicó.

Finalmente, acabó mencionando a Podemos: "Aunque sepan que van al desastre, hoy Podemos a dónde va, va solo".