Una profesora recuerda el cartel que apareció en una iglesia en 1973: con él explica el resumen del franquismo

La profesora de Lengua y Literatura en el IES Domingo Miral de Jaca (Huesca) Ana Fernández-Cebrián fue una de las invitadas del programa de este jueves La Noche en 24 Horas que conduce Xabier Fortes y en el que repasan la actualidad política y social, así como hacen entrevistas a personas relevantes de diferentes ámbitos.

La docente fue una de las entrevistadas gracias a su libro Fábulas del desarrollo: Franquismo y capitalismo. Durante la conversación, Fernández-Cebrián destacó cómo se ejercían los derechos durante la época en la que España estuvo bajo el poder de Francisco Franco.

"En el franquismo no había ciudadanos con derechos, lo que hay son súbditos y un sistema graciable en el que te puedes ganar la caridad de las instituciones que la ejercen, que son por un lado vía iglesia y por otro lado las que están controladas por Falange", explicó.

La profesora destacó que "no existía ninguna noción de ciudadanía ni de titularidad de derechos que se corresponda con la de otras palabras".

"Ellos intentaron sustituir la democracia y las libertades por esa especie de consumo acomodaticio, que ese es el objetivo de gente como Fernández de la Mora cuando escribe el libro del Crepúsculo de las ideologías y dice que eran una clase media despolitizada. Este era el objetivo", describió Fernández-Cebrián.

El cartel que resumió el crecimiento económico

La profesora también contó la anécdota de cómo un cartel que apareció en el año 1973 en Sástago, su pueblo en Zaragoza, le sirvió para entender que el crecimiento económico que experimentó España en la fase final del franquismo no se repartió entre la población.

"En los 60 España se coloca por delante de muchos otros países, pero como dice la cita con la que inició el libro y que fue un cartel anónimo que apareció en un iglesia de Sástago (Zaragoza), 'llaman milagro al desarrollo, pero el milagro está en el reparto'", afirmó.

Fernández-Cebrián aseguró que ese cartel "está recogido por historiadores" y reconoció que no sabe el tiempo que duró, sí que sirve para constatar que esa idea estaba en las cabezas de la población.

"Eso estaba en la mente de las personas que vivieron ese periodo y a mí me sirvió para decir que hubo un milagro en el sentido de que aumento el PIB, pero que el reparto nunca se produjo", sentención, mientras Xabier Fortes añadió un "fue un milagro para unos cuantos".