Rufián presenta su proyecto de unidad de izquierdas para "ganar a Vox": "Orden, eficiencia y método, provincia por provincia y cada uno en su casa"
Rufián presenta su proyecto de unidad de izquierdas para "ganar a Vox": "Orden, eficiencia y método, provincia por provincia y cada uno en su casa"

El diputado y portavoz de ERC ha desvelado las claves de su prometido proyecto político junto al diputado regional de Más Madrid Emilio Delgado. Rufián defiende unificar listas en cada territorio tras coordinar "tres-cuatro puntos en común" entre las formaciones de izquierdas.

Presentación del proyecto de Gabriel Rufián y Emilio Delgado, con Sarah Santaolalla como moderadoraEFE/ Borja Sánchez-Trillo

Gabriel Rufián tiene un plan para la izquierda y ese plan pasa por tener "un método". El diputado y portavoz parlamentario de ERC y el diputado regional de Más Madrid Emilio Delgado han presentado su proyecto de unidad de izquierdas con un objetivo claro, "ganar a Vox" y con una filosofía que sirve de título a su convocatoria: "Disputar el presente para ganar el futuro".

El camino está claro, al menos para Rufián, que ha llamado este miércoles en Madrid a poner "orden, eficiencia y método" a las candidaturas de izquierdas, porque "qué sentido tiene que 14 izquierdas representando lo mismo nos presentemos en el mismo sitio". Sin despejar del todo la cuestión de las listas, ha añadido que la clave es ver ahora, quién se presenta en cada territorio, en un intento de 'centralizar' el voto en una única lista en la que previamente se coordinaran "tres-cuatro puntos programáticos en común". 

En un emocionado discurso inicial, Rufián ha dejado claro que "yo le quiero ganar, provincia a provincia, escaños a Vox", tarea que exige "intentar hacer algo diferente, porque si no, repetiremos la historia", en referencia a la fragmentación del voto progresista entre diferentes partidos. "Cada uno en su casa y antifascismo", ha añadido posteriormente, reiterando que "yo no le pido a nadie que renuncie a sus siglas ni que renuncie a lo que es, a lo que defiende, a lo que siempre ha sido".

Rufián y Delgado han lucido 'músculo' político en la sala Galileo Galilei de la capital, en un evento plagado de medios y seguidores, algunos de los cuales se han quedado fuera del recinto, y con la tertuliana Sarah Santaolalla de moderadora, muy aplaudida al comienzo del evento.

Gabriel Rufián, durante el acto de presentación de su proyectoEFE/ Borja Sánchez-Trillo

Para Emilio Delgado la clave de este proyecto pasa por dar la 'batalla' al "bloque histórico" que ha conformado la derecha. "Necesitamos otro bloque histórico de izquierdas y eso pasa por abrir la conversación fuera de los partidos", porque "la conversación pública de izquierdas se está quedando corta". El representante de Más Madrid se ha preguntado que si "El Xokas tiene derecho a decir lo que quiera en las redes,... dónde está la izquierda diciendo lo que quiera en las redes". 

El 'relato' ha sido la clave en la intervención del político madrileño. Delgado ha puesto el foco en "hablar de seguridad" y de quitarse clichés desde la izquierda. Porque "por qué no podemos decir que hay barrios, sitios inseguros... de por qué solo la derecha parece poder hablar de seguridad", ha remarcado en diálogo con la moderadora.

El evento no solo ha contado con periodistas y simpatizantes; también se han dado cita personalidades de la política como Alberto Ibáñez (Compromís) y Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista), así como las exdiputadas de Podemos Carolina Alonso y Paloma García, además del excandidato morado al Ayuntamiento de Madrid Roberto Sotomayor.

