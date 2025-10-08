Se aloja en la suite de un hotelazo y se lleva el chasco de su vida cuando va a cargar el móvil

Hay lujos que matan… de risa. La periodista de motor y viajera empedernida Neti, conocida en TikTok como @netioncars, ha compartido el vídeo de lo que parecía ser una estancia de ensueño: una suite con despacho, salón, baño de mármol y cama de película. Hasta que llegó el momento más temido por cualquier huésped del siglo XXI: buscar un enchufe para cargar el móvil.

“Llego a mi hotel, que tiene aquí un despachito, una habitación espectacular… es una suite, un salón… con su sofá, sillón, un súper baño y aquí la súper habitación. Y entonces digo… ¡ah, pues qué bien! ¿Dónde pongo a cargar el móvil?”, empieza diciendo con un tono entre divertido e incrédulo mientras recorre la habitación con la cámara en mano.

La escena tiene todos los ingredientes del humor involuntario. Neti muestra la suite como si estuviera enseñando un palacio, pero a medida que avanza por el vídeo, el guion cambia: “Ni un enchufe en este lado de la cama, ni un enchufe en el otro lado. O sea, tampoco en la mesa. Vamos, que el enchufe más cercano está aquí, a los pies de la cama. ¿Vosotros esto lo veis normal?”.

Y no, nadie lo ve normal. Ni ella, ni las más de 30.000 personas que ya han visto el vídeo.

El clip, que empieza como un room tour de influencer de viajes y termina como una tragedia eléctrica, ha desatado una ola de comentarios entre la ironía y la terapia de grupo. “Pide una ambulancia”, escribía un usuario. Otro, más filosófico, apuntaba: “Top 3 de problemas en el planeta ahora mismo”. Y no faltaron los pragmáticos: “Yo me adapto, enchufo donde hay enchufes. Vamos, que esto es un problema de ricos”.

La conversación se ha llenado de soluciones improvisadas y carcajadas a partes iguales. Desde quien jura llevar siempre un alargador en la maleta (“me ha ocurrido muchas veces, así que ya voy preparado”), hasta quien celebra la oportunidad de levantarse: “Mejor así, si suena la alarma, te toca levantarte para apagarla”.

El vídeo ha convertido un fallo de diseño en un microdrama generacional. Porque, seamos sinceros, la distancia entre un enchufe y una cama separa al viajero moderno del abismo existencial. Al final, la suite podrá tener mármol, lámparas doradas y vistas de ensueño, pero el verdadero lujo está en tener un enchufe a menos de un brazo de distancia.