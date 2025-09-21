Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Se va de casa rural y se queda atónito ante lo que se ha encontrado: es un aviso de lo que está por venir
"Es la primera vez que veo esto".

Viajar por el mundo sirve para conocer nuevas culturas. A veces, tienen tradiciones tan chocantes que llaman mucho la atención y que poco tienen que ver con lo que se hace en otros países.

Pero, en esta ocasión, no ha hecho falta salir de España para ver algo que no había visto nunca. Le ha ocurrido al usuario de la red social X, Mario Montes, @mariomnts, y no ha dudado en compartirlo. 

El protagonista se ha ido de casa rural y cuando estaba revisando cómo estaba todo en el interior, se ha encontrado con un aparato que, en el caso de ponerse de moda, va a generar un gran revuelo.

"Es la primera vez que veo esto: estoy en una casa rural con un limitador de gasto de luz que si lo gastamos tenemos que ir metiendo monedas de euro 😳", ha contado, con un emoticono que lo dice todo.

Junto al mensaje, el usuario ha publicado dos imágenes. Una del aparato en cuestión y otra con las indicaciones que los propietarios de la casa rural han colocado sobre cómo funciona el sistema.

Al igual que las televisiones de los hospitales, cuenta con un crédito que se va usando por el consumo de energía. En el caso de quedarse en 0 euros, hará falta insertar monedas de uno o dos euros para poder optar a tener energía.

"¡Hacer un uso sostenible de la energía es tú responsabilidad! Por defecto, el contador tiene con una precarga de dinero, correspondiente a un consumo razonable de energía para las fechas de su estancia. Cuando el crédito del contador llega a "0" muestra un mensaje y se corta el suministro de energía de toda la casa, excepto del circuito de alumbrado", detallan los dueños en el escrito, que al final del mismo y entre paréntesis indican lo siguiente: "Las averías provocadas por una mala utilización serán abonadas por el cliente".

El mensaje suma decenas de reacciones en pocas horas, con gente que tampoco da crédito:

