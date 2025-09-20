El 'influencer' con más de 500 viajes a Japón: "Por 10 euros se come de fábula y el agua es gratis. Nunca dejes propina"

Marco Togni, un trentino de 37 años con más de dos millones de seguidores en sus redes sociales, es conocido por su proyecto "GiapoTour", en colaboración con los residentes de Tokio Andrea Secco y Tommaso Rossi. Desde su creación, han organizado más de 500 viajes a Japón, con la participación de más de 10.000 italianos. Además, ha escrito cuatro libros sobre el país y su cultura.

Togni comenzó su aventura japonesa a los 18 años, en 2004, cuando dejó su ciudad natal de Trento para adentrarse en un mundo completamente diferente. Su primer viaje fue difícil y lo dejó decepcionado. "Es un país difícil de entender, tanto en idioma como en cultura, muy alejado de los europeos", confiesa Togni al periódico italiano Corriere della Sera. Sin embargo, después de regresar a Italia e investigar más, decidió regresar en 2006 y quedarse más tiempo.

En su tercer viaje, conoció a su esposa, lo que consolidó su decisión de mudarse permanentemente a Tokio, donde viven desde hace más de diez años. "Cuanto más aprendía sobre Japón, más fascinado estaba.", comenta Togni. "La naturaleza es espléndida, aunque las montañas más hermosas del mundo siguen siendo las del Trentino", afirma Togni. "Sin embargo, Tokio se ha convertido en mi hogar. Lo conozco a la perfección y, a pesar de estar allí tanto tiempo, sigue sorprendiéndome", agrega.

Para Togni, la gastronomía japonesa es una de las principales razones por las que los turistas se sienten atraídos por Japón. "El sushi es solo la punta del iceberg. La cocina japonesa es increíblemente variada, sabrosa y accesible. Por solo 10€ se puede comer bien en un restaurante, con agua gratuita y sin cobrar entrada", explica el influencer.

Entre sus platos favoritos están el tonkatsu (chuleta empanada), okonomiyaki (tortilla japonesa), ramen y melonpan (pan dulce). Sin embargo, no todo es fácil de digerir: "Hay platos ‘difíciles’, como el natto (soja fermentada), tororo (crema viscosa), shiokara (vísceras de pescado) y oya (un molusco extraño), pero son parte de la experiencia", señala Togni, quien anima a sus seguidores a probarlos.

Togni también ofrece algunos consejos útiles para quienes planean visitar Japón. "Los japoneses aprecian las buenas maneras, pero no esperan que los turistas sepan todo sobre su cultura. Por ejemplo, nunca dejes propina: en Japón se considera de mala educación", explica. Además, recomienda hablar en voz baja en bares y en el transporte público y quitarse los zapatos antes de entrar en una casa.

Una de las curiosidades que más sorprende a los turistas es la forma en que están organizadas las direcciones en Japón. "Las calles rara vez tienen nombre, y los números de las casas siguen el orden en que fueron construidas, no de manera secuencial. ¡Podrías ver el número 600 junto al 12! Es un verdadero rompecabezas", comenta Togni, aunque hoy en día los teléfonos ayudan a los turistas a orientarse.

Como cualquier influencer, Togni ha recibido críticas a lo largo de su carrera. Sin embargo, él las ve de manera positiva: "Los haters son mi combustible", bromea. "A veces respondo con humor en los comentarios o incluso con un video, pero lo olvido rápidamente. La gente que realmente me sigue sabe lo que hago y por qué lo hago", asegura Togni.