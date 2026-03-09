Si tienes dudas sobre si quitar o no los 'hilos blancos' de las mandarinas, la nutricionista Reme Navarro te da la respuesta
Las dos Españas: quienes los quitan y quienes se los comen.
Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, ha lanzado un aviso muy claro a todos aquellos que suelen quitar los 'hilos blancos' que tienen las mandarinas antes de comérselas.
"Estás tirando lo más saludable", avisa la profesional en un vídeo subido a su cuenta de TikTok en el que explica que esos hilos blancos "se llaman albedo" y "están llenos de fibra soluble, flavonoides y antioxidantes".
"Te van a ayudar a mejorar la digestión, a controlar el colesterol y hasta a potenciar tu sistema inmonólogico. Además, la fibra del albedo te ayuda a mantener la saciedad y regular el azúcar el sangre", asegura Navarro. Por eso, aconseja que "la próxima vez que peles una mandarina no los quites".
Las "dos Españas" de la mandarina
Cristina Lora, dietista y tecnóloga alimentaria, ya lanzó un mensaje similar en sus redes sociales, en las que llegó a señalar que "hay dos Españas ahora mismo: las que se comen estas hebritas y estos filitos blancos y las que lo quitan porque les da un poquillo de asquito".
"Estas hebritas blancas se llaman albedo y es la parte más saludable que tiene la mandarina. Contiene hasta 20 veces más compuestos fenólicos que los gajos, que son antioxidantes, y un alto contenido en pectina que es fibra, que hace que reduzcan los niveles de colesterol LDL en sangre. Así que, amiga, no las tires y cómetelas", recomendó también Lora.
Clases de mandarina según la FEN
La Fundación Española de la Nutrición (FEN) explica que hay cuatro grandes tipos de mandarinas:
- Las clementinas: de color naranja intenso, de forma esférica aplanada y lo común es que carezcan de semillas. Se consideran un cruce entre la mandarina y una naranja silvestre de Argelia. Se pelan con facilidad y tienen muy buen sabor.
- Las clementillas: de tamaño más grande que las anteriores, de corteza naranja rojiza y con mucho zumo.
- Los híbridos: frutos de buen tamaño y color naranja rojizo muy atractivo. La pulpa posee gran cantidad de zumo y es abundante en azúcares y ácidos orgánicos. La corteza está muy adherida a la pulpa.
- La satsuma: originaria de Japón y presenta un exquisito aroma. Las frutas son de color amarillo naranja o naranja asalmonado, de buen tamaño, forma achatada y con propensión a hincharse cuando la corteza inicia el cambio de color. La corteza es gruesa y rugosa, y la pulpa de menor calidad gustativa.