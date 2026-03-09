Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Si tienes dudas sobre si quitar o no los 'hilos blancos' de las mandarinas, la nutricionista Reme Navarro te da la respuesta
Virales
Virales

Si tienes dudas sobre si quitar o no los 'hilos blancos' de las mandarinas, la nutricionista Reme Navarro te da la respuesta 

Las dos Españas: quienes los quitan y quienes se los comen.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una mandarina ya pelada.
Una mandarina ya pelada.Getty Images

Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, ha lanzado un aviso muy claro a todos aquellos que suelen quitar los 'hilos blancos' que tienen las mandarinas antes de comérselas.

"Estás tirando lo más saludable", avisa la profesional en un vídeo subido a su cuenta de TikTok en el que explica que esos hilos blancos "se llaman albedo" y "están llenos de fibra soluble, flavonoides y antioxidantes".

"Te van a ayudar a mejorar la digestión, a controlar el colesterol y hasta a potenciar tu sistema inmonólogico. Además, la fibra del albedo te ayuda a mantener la saciedad y regular el azúcar el sangre", asegura Navarro. Por eso, aconseja que "la próxima vez que peles una mandarina no los quites". 

Las "dos Españas" de la mandarina 

Cristina Lora, dietista y tecnóloga alimentaria, ya lanzó un mensaje similar en sus redes sociales, en las que llegó a señalar que "hay dos Españas ahora mismo: las que se comen estas hebritas y estos filitos blancos y las que lo quitan porque les da un poquillo de asquito".

"Estas hebritas blancas se llaman albedo y es la parte más saludable que tiene la mandarina. Contiene hasta 20 veces más compuestos fenólicos que los gajos, que son antioxidantes, y un alto contenido en pectina que es fibra, que hace que reduzcan los niveles de colesterol LDL en sangre. Así que, amiga, no las tires y cómetelas", recomendó también Lora.

Clases de mandarina según la FEN

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

La Fundación Española de la Nutrición (FEN) explica que hay cuatro grandes tipos de mandarinas:

  • Las clementinas: de color naranja intenso, de forma esférica aplanada y lo común es que carezcan de semillas. Se consideran un cruce entre la mandarina y una naranja silvestre de Argelia. Se pelan con facilidad y tienen muy buen sabor.
  • Las clementillas: de tamaño más grande que las anteriores, de corteza naranja rojiza y con mucho zumo.
  • Los híbridos: frutos de buen tamaño y color naranja rojizo muy atractivo. La pulpa posee gran cantidad de zumo y es abundante en azúcares y ácidos orgánicos. La corteza está muy adherida a la pulpa.
  • La satsuma: originaria de Japón y presenta un exquisito aroma. Las frutas son de color amarillo naranja o naranja asalmonado, de buen tamaño, forma achatada y con propensión a hincharse cuando la corteza inicia el cambio de color. La corteza es gruesa y rugosa, y la pulpa de menor calidad gustativa.
Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos