Si tienes dudas sobre si quitar o no los 'hilos blancos' de las mandarinas, la nutricionista Reme Navarro te da la respuesta 

Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, ha lanzado un aviso muy claro a todos aquellos que suelen quitar los 'hilos blancos' que tienen las mandarinas antes de comérselas.

"Estás tirando lo más saludable", avisa la profesional en un vídeo subido a su cuenta de TikTok en el que explica que esos hilos blancos "se llaman albedo" y "están llenos de fibra soluble, flavonoides y antioxidantes".

"Te van a ayudar a mejorar la digestión, a controlar el colesterol y hasta a potenciar tu sistema inmonólogico. Además, la fibra del albedo te ayuda a mantener la saciedad y regular el azúcar el sangre", asegura Navarro. Por eso, aconseja que "la próxima vez que peles una mandarina no los quites".

Las "dos Españas" de la mandarina

Cristina Lora, dietista y tecnóloga alimentaria, ya lanzó un mensaje similar en sus redes sociales, en las que llegó a señalar que "hay dos Españas ahora mismo: las que se comen estas hebritas y estos filitos blancos y las que lo quitan porque les da un poquillo de asquito".

"Estas hebritas blancas se llaman albedo y es la parte más saludable que tiene la mandarina. Contiene hasta 20 veces más compuestos fenólicos que los gajos, que son antioxidantes, y un alto contenido en pectina que es fibra, que hace que reduzcan los niveles de colesterol LDL en sangre. Así que, amiga, no las tires y cómetelas", recomendó también Lora.

Clases de mandarina según la FEN

La Fundación Española de la Nutrición (FEN) explica que hay cuatro grandes tipos de mandarinas: