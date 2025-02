'The Sun' reacciona a la condena a Luis Rubiales con un adjetivo que todavía nadie ha usado en España

El diario británico The Sun no ha tardado mucho tiempo en reaccionar a la condena que la Audiencia Nacional ha impuesto contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por un delito de agresión sexual por el beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso.

En concreto, el juez José Manuel Fernández-Prieto le ha impuesto a Rubiales una multa de 20 euros durante 18 de meses, unos 10.800 euros, y le ha prohibido acercarse a la futbolista en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año.

Fuentes fiscales han precisado que será cuando estudien la sentencia íntegra, que se conocerá próximamente, cuando el Ministerio Público decida si recurre ante la Sala de lo Penal el fallo.

The Sun ha hablado de la noticia y ha usado un adjetivo en el titular que todavía nadie ha usado en España sobre el que fuera máximo mandatario del fútbol español tras la sentencia.

"Rubiales, el deshonrado presidente de la selección española de fútbol, es CULPABLE de agredir sexualmente a una estrella del Mundial con un beso no deseado, pero evita la cárcel", ha recogido en el titular.

En el interior de la noticia, The Sun habla de la multa y que la postura del juez pone fin al "escándalo Kissgate". "Le impuso una multa de más de 10.000 euros (8.274 libras esterlinas), pero le absolvió del cargo de coacción. Los fiscales habían pedido pena de prisión para Rubiales", han detallado.

Tras ello, el medio británico ha recuperado las palabras que Jennifer Hermoso mencionó ante el juez. "Como mujer me sentí irrespetada. Fue un momento que empañó uno de los días más felices de mi vida", han recogido.