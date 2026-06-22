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Trump celebra la victoria de De la Espriella en Colombia: "Él ganó, ¡grande!"
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Trump celebra la victoria de De la Espriella en Colombia: "Él ganó, ¡grande!"

El presidente de EEUU y su secretario de Estado, Marco Rubio, felicitan al candidato ultraderechista tras su victoria provisional sobre Iván Cepeda en unas elecciones todavía pendientes del escrutinio oficial.

Israel Molina Gómez
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Donald Trump
La situación del estrecho de Ormuz sigue presentando incógnitasThe Washington Post via Getty Im

Donald Trump celebró este domingo la victoria provisional del ultraderechista Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia con un mensaje tan breve como contundente: "Él ganó, ¡GRANDE!".

El mandatario estadounidense compartió en su red social, Truth Social, una información sobre los resultados preliminares de los comicios colombianos y acompañó la publicación con ese mensaje de felicitación al candidato conservador, uno de sus aliados ideológicos en América Latina.

La reacción de Trump llegó apenas unas horas después de que el propio De la Espriella revelara que había mantenido una conversación telefónica con el presidente estadounidense, quien le trasladó personalmente su "apoyo y reconocimiento" por el resultado obtenido en las urnas.

Con el 99,98% de las mesas informadas en el conteo preliminar, De la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo cerca de 12,9 millones de votos (49,66%), frente a los 12,7 millones (48,70%) logrados por el candidato oficialista Iván Cepeda, una diferencia inferior al punto porcentual que mantiene la incertidumbre hasta que concluya el escrutinio oficial.

Rubio también felicita al candidato

No fue el único gesto de apoyo llegado desde Washington.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también telefoneó al candidato colombiano para felicitarlo y expresar su deseo de trabajar estrechamente con él en caso de que su victoria sea ratificada.

Según informó el Departamento de Estado, Rubio trasladó a De la Espriella su interés por reforzar la cooperación bilateral en materias como la seguridad regional, la lucha contra la inmigración irregular, el combate contra el narcotráfico y el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países.

La rápida reacción de la Administración Trump confirma la sintonía política que existe entre Washington y el dirigente colombiano, que durante toda la campaña se presentó como un firme aliado de Estados Unidos.

El candidato preferido de Trump

Trump ya había mostrado públicamente su respaldo a De la Espriella durante la campaña electoral, al que definió como un líder "inteligente, fuerte y decidido" capaz de impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo y la recuperación de la "ley y el orden" en Colombia.

Por su parte, el abogado y empresario colombiano también ha defendido reiteradamente una relación privilegiada con Estados Unidos, al que considera un socio "determinante para combatir el crimen, el narcoterrorismo y poder liberar a Colombia de tanto dolor y tanta violencia".

Durante la campaña, además, prometió que un eventual Gobierno suyo priorizaría el fortalecimiento de los vínculos comerciales con Washington.

Resultado aún pendiente

Pese a las felicitaciones llegadas desde Estados Unidos, el resultado todavía no es definitivo.

El presidente saliente, Gustavo Petro, denunció durante la noche electoral la existencia de supuestas irregularidades en algunas mesas de votación y reclamó esperar al escrutinio oficial antes de proclamar un ganador.

La autoridad electoral colombiana ha insistido en que el preconteo tiene únicamente carácter informativo y que serán los jueces y notarios encargados del escrutinio quienes determinen oficialmente quién ocupará la Presidencia durante el periodo 2026-2030.

Mientras tanto, la reacción de Trump deja claro que, al menos para la Casa Blanca, el vencedor ya tiene nombre: Abelardo de la Espriella.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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