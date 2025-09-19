Un académico chino le canta las 40 a un militar israelí por Gaza y las imágenes dan la vuelta al mundo

Está dando la vuelta al mundo un vídeo donde un profesor llamado Yan Xuetong, decano honorario del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Tsinghua, le canta las cuarenta a un oficial israelí durante el Foro de Xiangshan. En X, los vídeos cuentan con millones de reproducciones.

"Nadie cree vuestra propaganda, solo unos pocos israelíes", le dijo ante las cámaras en un vídeo que no deja de verse a Elad Shoshan, que dijo que la guerra en Gaza terminaría con la liberación de los rehenes.

Shoshan dijo que no cabe tratar la cuestión de Gaza en la ONU porque Hamás es una organización terrorista. El Ejército debería disparar a los terroristas, no a los niños, no a las mujeres. Cuando disparáis a mujeres y niños perdéis la legitimidad", le comentó el profesor, que planteó que Israel actúa como la policía que para detener a los atracadores de un banco mata a clientes y a trabajadores de la sucursal.

El militar le comentó que hacen "todo lo posible para no matar a los ciudadanos" y el profesor le respondió: "Habéis matado a más de 70.000 civiles".

"Vosotros no decidís los hechos, es la comunidad internacional. Vuestro gobierno ya no tiene legitimidad para decir cuáles son los hechos", añadió cuando Shoshan negó en su cara las cifras.

El mitar quiso saber después cómo se debe tratar con los terroristas, a lo que Yan Xuetong respondió: "Mi solución es que vayáis a la ONU, trabajéis con la ONU y aceptéis la solución de los dos Estados. Así podréis trabajar con los palestinos contra los terroristas. Si no lo hacéis, nunca podréis ganar la guerra a los terroristas".

Todo esto tuvo lugar en el Foro de Xiangshan, en Pekín, donde hay delegaciones militares y de seguridad de más de un centenar de países. El lema de la convención es Mantener el orden internacional y promover el desarrollo pacífico.