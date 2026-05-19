El diario de referencia en Francia señala por qué Pedro Sánchez es una "excepción" al resto de líderes

El diario de referencia en Francia, Le Monde, uno de los periódicos de información general más leídos del país y uno de los más respetados del mundo, ha publicado una columna de opinión del escritor Daniel Gascon en la que destaca por qué Pedro Sánchez es una "excepción" al resto de líderes europeos (y del mundo).

El escritor destaca que han sido las posturas de Sánchez sobre las políticas de Donald Trump y la situación de Oriente Medio las que han generado "duras críticas" de líderes extranjeros, pero que ha sido precisamente su firmeza en el ámbito internacional lo que contrasta con su "debilidad" en el panorama nacional.

La columna arranca contundente, contrastando las posturas de Sánchez con las del resto: "Mientras gran parte del mundo está sometido a fuerzas políticas que defienden la ley del más fuerte, el rechazo al otro, el fin de las políticas de transición ecológica y el declive del feminismo, mientras Mark Rutte llama 'papá' a Donald Trump, la España de Pedro Sánchez contrasta como una excepción".

"Un político hábil y tenaz"

Saca la lista de lo que ha hecho hasta ahora: "Uno de los críticos más acérrimos de las acciones de Israel en la Franja de Gaza, ha reconocido el Estado de Palestina, se ha opuesto a los bombardeos israelíes y estadounidenses sobre Irán y ha declarado que España no se adheriría al objetivo del 5% de gasto en defensa fijado por Trump".

Ponen como punto clave de una popularidad reforzada la cumbre de Barcelona llamada Movilización Global Progresista del pasado 17 y 18 de abril.

Describe a Sánchez como un político "hábil y tenaz" y un maestro de la "reinvención y del aprovechamiento de oportunidades", algo que le "permitió" llegar al poder en 2018. También da un importante toque a Vox, que a diferencia de la mayoría de españoles, "paradójiamente demostró ser incapaz de responder a las amenazas [de Trump].