Imputación de Zapatero por blanqueo de capitales, en directo | La UDEF registra la oficina de Zapatero y tres mercantiles por el 'caso Plus Ultra'

¿Qué opinas de la imputación de Zapatero por el 'caso Plus Ultra'?

Zapatero ha sido imputado por el 'caso Plus Ultra'. Es la noticia política del día y sin duda dará que hablar a lo largo de las próximas semanas. El expresidente tendrá que declarar el 2 de junio en la Audiencia Nacional.

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