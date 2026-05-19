Imputación de Zapatero por blanqueo de capitales, en directo | La UDEF registra la oficina de Zapatero y tres mercantiles por el 'caso Plus Ultra'
La Audiencia Nacional investiga al expresidente del Gobierno en un proceso en el que se averigua si el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra sirvió para un supuesto lavado de dinero.
Zapatero ha sido imputado por el 'caso Plus Ultra'. Es la noticia política del día y sin duda dará que hablar a lo largo de las próximas semanas. El expresidente tendrá que declarar el 2 de junio en la Audiencia Nacional.
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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha hablado abiertamente de una moción de censura en una entrevista en Telecinco. Garriga ha señalado que "no se entendería" que Feijóo no la presente.
"El Gobierno está hasta las cejas de corrupción", ha apuntado.
El expresidente del Gobierno tendrá que declarar el 2 de junio en el juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. El juez titular es José Luis Calama.
Las primeras reacciones no se han hecho esperar. El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha señalado que la imputación de Zapatero es de una "gravedad extrema" y ha exigido explicaciones.
"No solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya", ha publicado Tellado en su cuenta de X.
"El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer”, ha añadido en la misma publicación.
¡Buenos días! La Audiencia Nacional ha citado a José Luis Rodríguez Zapatero como investigado el próximo 2 de junio en la causa que examina el rescate público de Plus Ultra. El expresidente del Gobierno deberá comparecer por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en torno a la operación, que movilizó 53 millones de euros de fondos estatales para salvar a la aerolínea.
La instrucción la dirige el juez José Luis Calama, al frente del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, y sigue el rastro de varias operaciones mercantiles presuntamente ficticias dentro del caso, según ha avanzado la Cadena SER citando fuentes jurídicas.
Entre los hechos bajo examen figuran los algo más de 400.000 euros que Zapatero cobró durante cinco años por servicios de consultoría vinculados al rescate, una facturación que el propio exdirigente socialista ha admitido en distintas ocasiones y que asegura haber declarado, en sus palabras, como "no puede ser de otra manera".