El juez Joaquim Bosch analiza, paso por paso, la imputación de Zapatero y llega a una conclusión muy clara 

El magistrado Joaquim Bosch, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ha analizado la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el 'caso Plus Ultra'.

"Es importante recordar que en un Estado de Derecho los elementos indiciarios que sirven para una imputación no siempre son suficientes para que se abra un juicio. De hecho, a veces se archiva antes del juicio. Y los elementos que sirven para abrir un juicio no siempre son suficientes para que haya una condena", ha comentado en Al Rojo Vivo.

Para Joaquim Bosch, "estamos todavía en un estado muy embrionario de la instrucción": "Todavía ni se ha producido la declaración del investigado. Hay muchas incógnitas todavía que deben ser despejadas y que posiblemente se pondrán sobre la mesa el día de la declaración como imputado de Zapatero".

El magistrado valenciano ha recordado que esta imputación no viene solo de una acusación popular, "sino que hay acciones de la Fiscalía Anticorrupción que son muy previas".

Tras apuntar ciertos pormenores de la investigación, Joaquim Bosch ha matizado que existen "argumentos que son jurídicos, más allá de que pueda haber una campaña política a Zapatero, que es una cuestión que está en otro ámbito".

"Hay margen de defensa"

Para el magistrado, el expresidente del Gobierno tendrá que hacer frente a estos argumentos: "Estoy convencido de que Zapatero, en esas manifestaciones que ha investigado, desvirtúa todo lo que ahora se está diciendo, la causa se archivará y si no puede desvirtuarlo, tendrá que continuar adelante".

Preguntado por qué pasaría si Zapatero pudiera desmontar las acusaciones a las que tiene que hacer frente, Bosch ha afirmado que "hay muchos elementos que le permitirían un margen de defensa".

Por ejemplo, según el magistrado, "lo que sospecha la investigación es que Zapatero cobraba de esta empresa, a través de una serie de informes de consultoría. Y es conocido que Zapatero emite dictámenes en materia de geopolítica global en materia de comercio internacional y eso es absolutamente legítimo y plenamente legal".

A modo de conclusión, para Bosch, "debemos esperar varias cosas". Por un lado, "el resultado de los registros puede ser muy importante" y, por otro, "los datos, los documentos y los elementos contrarios a lo que se ha dicho que pueda aportar Zapatero en su declaración".