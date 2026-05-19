Alberto Garzón sobre la doctrina Donroe de Trump: "El ecofascismo es la conciencia ecológica solo para los grupos sociales privilegiados"

Hace casi tres años, Alberto Garzón dejó el Ministerio de Consumo. Tras tres años como ministro, el hasta entonces máximo responsable de Izquierda Unida daba un sonado paso al lado de la política activa tras más de una década como diputado y miembro destacado del parlamentarismo nacional.

Fuera de la primera línea política, pero no fuera del mundo, Alberto Garzón sigue ligado a la actualidad, con la publicación de varios libros, artículos y análisis de toda clase en medios, aunque con el denominador común de su enfoque en la sostenibilidad.

En una reciente entrevista en el videopodcast de Álvaro Palau Arvizu, fundador de Arpa Editores, el exministro de Consumo reflexiona sobre el curso del mundo. Y en ese 'mundo' toca dedicarle un largo capítulo a la figura de Donald Trump y lo que ha supuesto en la visión ecologista del segmento más conservador.

Para el antiguo líder de IU, "la extrema derecha sí sabe que estamos en un cambio de paradigma" en relación a la relevancia del cambio climático en la sociedad, "aunque sean hipócritas o no crean en él". "Saben que hay un mundo finito, con recursos finitos, solo que no quieren compartirlo".

Es en ese escenario donde "aparece un Trump" y defiende que "para preservar el american way of life (el modo de vida americano) necesito garantizar un flujo de suministros naturales". Para conseguirlo, retoma Garzón, recurren a "la fuerza".

Es en ese contexto donde ganan importancia conceptos como "la diplomacia fuerte", el "militarismo" o la "violencia". De todo ello nace lo que el exministro llama "ecofascismo, esa conciencia ecológica de que hay que vivir dentro de los límites del planeta, pero solo para determinados grupos sociales privilegiados", como podrían ser "grupos étnicos, clases sociales...".

"Ante eso es ante lo que estamos luchando hoy en día. Poner un muro en México, una valla en Melilla expresa eso, que quiero los recursos del Congo, pero no a la gente del Congo", ha ejemplificado, siempre pivotando sobre la política actual de Donald Trump, como referente de ese "ecofascismo".