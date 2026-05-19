"Nuestro pana Zapatero" y otros mensajes del 'caso Plus Ultra' que tocan de lleno al expresidente socialista

En el perenne sobresalto de la política española siempre hay hueco para un sobresalto mayor. Esta vez lleva el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente socialista del Gobierno ha sido imputado por el juez Calama por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental relacionados con el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

De inmediato y con un vídeo casero, el que fuera presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 ha defendido su inocencia, ha prometido que luchará por su "defensa" y ha mostrado su intención de "colaborar" con la Justicia. De momento, tendrá que declarar el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional, que lleva el asunto.

El magistrado sospecha que el antiguo secretario general del PSOE ejerció como líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias", como ha dejado por escrito en un auto cuyo contenido se ha ido conociendo a lo largo de todo el martes 19 de mayo. Entre todo el marasmo de documentos, los múltiples mensajes que los gestores de la aerolínea Plus Ultra intercambiaron con diversas personas implicadas en la operación que acabó con el rescate por parte del Gobierno en plena pandemia.

En esas conversaciones aparece pronto el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, al que acaban refiriéndose con motes muy familiares, como "nuestro pana Zapatero" o "el amigo Zapa".

Ya en marzo de 2020, el entonces consejero de Plus Ultra Rodolfo Reyes y su presidente, Julio Martínez Sola hablan de las "posibles vías para obtener influencia". En el intercambio aparece Ramón Gordils, antigua figura de peso en el Ministerio de Economía de Venezuela y embajador en Noruega.

Entre ellos ya se formula la 'opción Zapatero', para de inmediato asumir que tocará afrontar pagos para conseguir el objetivo mayor, el rescate para evitar la quiebra total. "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín", deja por escrito el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli.

"Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas [...]", le preguntan al político venezolano, que responde "vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco como llegarle a ZP", de acuerdo con el auto del juez Calama compartido por la Cadena SER.

La ruta hacia Zapatero iba avanzando y el 28 de abril, el consejero de Plus Ultra le confirma al presidente de la aerolínea haber conseguido dar con Zapatero, que en esos días ya habría empezado a hablar con personas relacionadas con la causa. En concreto, hay un mensaje que afirma que Julio Martínez Sola "habló 11 minutos con Zapatero y requiere a Gordils para que le pregunte a Zapatero".

La cosa se va complicando y se multiplican los personajes. Tras la mediación de Manuel Fajardo, "el hombre en Venezuela" de Zapatero según los mensajes entre los responsables de Plus Ultra, el contacto alcanza a un amigo personal del exlíder socialista. Se trata de Julio Martínez Martínez, mencionado como el "lacayo" de Zapatero en varios mensajes, y administrador de la empresa Análisis Relevante, para la que el exjefe del Ejecutivo ha realizado numerosos trabajos.

"Ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique. Así que por ahí vendrá la mordida", aclara el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli. "Los propios investigados se refieren como equipo y boutique financiera a este grupo constituido para llevar a cabo el tráfico de influencias. Plus Ultra contactó con esta boutique para buscar financiación", añade la aclaración que recoge la Cadena SER.

De abril el salto temporal llega al 25 de mayo de 2020, con una carta que Roselli deja en su ordenador y que aparece la frase "dirigida al vicepresidente del Banco de Santander, en la que se indica que por instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero, solicitan su ayuda para la obtención de un crédito ICO para Plus Ultra Líneas Aéreas".

Ábalos y Koldo entran en juego

No podían faltar el por entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el exasesor de este, Koldo García, denominado "el amigo". Tras la mención a ambos, los empresarios de Plus Ultra confirman una llamada del equipo de Pedro Saura, número dos de Ábalos en el ministerio.

Las dos partes celebraron una reunión "agradable, distendida" en la que los empresarios admiten que "Lógicamente, se notaba que nos han recibido por "altas" recomendaciones" (...)" en el ministerio. "Transportes no decide las compañías que se pueden acoger a la ayuda, la SEPI creará un consejo económico para valorar y decidir, las solicitudes. El papel del ministerio, será únicamente, “hablar” bien de las compañía, que en nuestro caso lo tenemos asegurado", apunta la comunicación en ese instante.

Sobre esa 'certeza' de las recomendaciones, la respuesta de Rodolfo Reyes puso al juez sobre la pista de Rodríguez Zapatero, al señalar "sí, bro. Nuestro pana zapatero detrás", un calificativo al que se sumaría ya en agosto de 2020 la necesidad de Plus Ultra de llamar "al amigo zapa" porque su equipo "tiene que mover el expediente en la SEPI".